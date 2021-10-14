Розмова з Путіним не допомогла: зірвана зустріч "Нормандської четвірки"

Зустріч лідерів України, Росії, ФРН і Франції. Фото: EPA/Ian Langsdon/Pool

Лідери країн "нормандського формату" не змогли узгодити проведення саміту щодо Донбасу. Домовленості за підсумками зустрічі дворічної давності в Парижі не виконані.

Як повідомляє Комерсант, вирішено обмежитися переговорами на рівні голів МЗС України, Німеччини, Франції та Росії – щоб вони, а не голови держав, проводили зустріч.

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Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон не вмовили президента РФ Володимира Путіна провести саміт "Нормандської четвірки" на вищому рівні, пише російська газета.

Видання, посилаючись на джерела, розповідає, що йшли бої за буквально кожне речення в підготовчих текстах саміту. І за підсумком сторони по-різному трактують домовленості.

Що відомо

11 жовтня спочатку на трьох, в режимі відеоконференції, поговорили канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Еммануель Макрон і президент України Володимир Зеленський. Потім німецький і французький лідери зателефонували російському президенту Володимиру Путіну.

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Питання проведення саміту, який під завісу кар'єри на посаді канцлера хотіла б встигнути провести в Берліні Ангела Меркель, було під час дискусій основним. Саміт згадується в пресрелізах офісу президента України і Кремля.

"Обговорено подальші кроки з метою мирного врегулювання на Донбасі, а також підготовка до проведення чергового саміту "Нормандської четвірки", – повідомила українська сторона.

У російській версії про підготовку зустрічі не йшлося.

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"Домовлено продовжити по відповідних каналах вивчення передумов до можливої організації в разі доцільності "нормандського саміту", – поінформував Кремль.

"Нормандський формат"

"Нормандський формат" – тип зустрічей у чотиристоронньому форматі між першими особами України, Німеччини, Франції і Росії, де обговорюються питання щодо російської збройної агресії проти України.

Назва формату походить від місця зустрічі глав цих чотирьох держав, котра вперше відбулася 6 червня 2014 року в містечку Бенувіль, що в Нормандії (Франція), в рамках відзначення 70-річчя операції "Оверлорд" та відкриття другого фронту Другої світової війни. Наступна зустріч в такому ж форматі пройшла 16-17 жовтня у Мілані (Італія), третя – 11-12 лютого 2015 року в Мінську (Білорусь). У грудні 2019 року відбувся Паризький саміт за участі лідерів "Нормандії", на якому вперше був президент Володимир Зеленський.

Через півроку після Парижа "нормандський саміт" повинен був відбутися в Берліні, але через пандемію COVID-19 був перенесений, а потім через відсутність згоди з боку Росії. У Кремлі постійно вимагають від Києва виконання попередніх домовленостей, але при цьому окупанти самі їх не виконують.

Раніше ми повідомляли, що Київ запропонував нове питання в "нормандському форматі".

Як заявляв президент Зеленський, через Росію Меркель може не потрапити на "нормандську зустріч", оскільки скоро у неї закінчується строк на посту канцлера.