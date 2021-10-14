Разговор с Путиным не помог: сорвана встреча "Нормандской четверки"

Встреча лидеров Украины, России, ФРГ и Франции. Фото: EPA/Ian Langsdon/Pool

Лидеры стран "нормандского формата" не смогли согласовать проведение саммита по Донбассу. Договоренности по итогам встречи двухлетней давности в Париже не выполнены.

Как сообщает Коммерсант, решено ограничиться переговорами на уровне глав МИД Украины, Германии, Франции и России — чтобы они, а не главы государств, проводили встречу.

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Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон не уговорили президента РФ Владимира Путина провести саммит "Нормандской четверки" на высшем уровне, пишет российская газета.

Издание, ссылаясь на источники, рассказывает, что шли бои за буквально каждое предложение в подготовительных текстах саммита. И по итогу стороны по-разному трактуют договоренности.

Что известно

11 октября сначала на троих, в режиме видеоконференции, поговорили канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский. Затем немецкий и французский лидеры созвонились с российским президентом Владимиром Путиным.

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Вопрос проведения саммита, который под занавес карьеры на посту канцлера хотела бы успеть провести в Берлине Ангела Меркель, был во время дискуссий основным. Саммит упоминается в пресс-релизах офиса президента Украины и Кремля.

"Обсуждены дальнейшие шаги с целью мирного урегулирования на Донбассе, а также подготовка к проведению очередного саммита "Нормандской четверки", — сообщила украинская сторона.

В российской версии о подготовке встречи речи нет.

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"Условлено продолжить по соответствующим каналам изучение предпосылок к возможной организации в случае целесообразности "нормандского саммита", — проинформировал Кремль.

"Нормандской формат"

"Нормандский формат" – тип встреч в четырехстороннем формате между первыми лицами Украины, Германии, Франции и России, где обсуждаются вопросы российской вооруженной агрессии против Украины.

Название формата происходит от места встречи глав этих четырех государств, которая первый раз состоялась 6 июня 2014 года в городке Бенувиль, что в Нормандии (Франция), в рамках празднования 70-летия операции "Оверлорд" и открытия второго фронта во Второй мировой войне. Следующая встреча в таком же формате прошла 16-17 октября в Милане (Италия), третья – 11-12 февраля 2015 года в Минске (Беларусь). В декабре 2019 года состоялся Парижский саммит с участием лидеров "Нормандии", на котором впервые был президент Владимир Зеленский.

Спустя полгода после Парижа "нормандский саммит" должен был состояться в Берлине, но из-за пандемии COVID-19 был перенесен, а потом из-за отсутствия согласия со стороны России. В Кремле постоянно требуют от Киева выполнения предыдущих договоренностей, но при этом оккупанты сами их не выполняют.

Ранее мы сообщали, что Киев предложил новый вопрос в "нормандском формате".

Как заявлял президент Зеленский, из-за России Меркель может не попасть на "нормандскую встречу", поскольку скоро у нее заканчивается срок на посту канцлера.