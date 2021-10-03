Зеленський: Через Росію Меркель може не потрапити на "нормандську зустріч"

Київ розглядає два варіанти – зустріч тет-а-тет президентів України і РФ, а також Нормандський саміт

Зеленський вірить, що "Нормандська четвірка" збереться ще при Меркель. Колаж "Сьогодні"

Канцлер Німеччини Ангела Меркель ще до відходу з політики хоче встигнути потрапити на зустріч "Нормандської четвірки", але Росія постійно блокує ці переговори.

Про це сказав президент Володимир Зеленський на пресконференції в Трускавці.

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За його словами, Київ розглядає два варіанти – зустріч тет-а-тет Зеленського з Путіним, а також постійно посилає сигнали щодо "нормандської зустрічі".

"Що стосується "нормандської зустрічі". Це був не тільки наш сигнал, але й Ангели Меркель, яка дуже хотіла встигнути на зустріч – це була її обіцянка, були домовленості – ще на посаді канцлера. Вона про це домовлялася зі мною, Макроном (президентом Франції) і з Путіним – ми всі підтвердили. Акселераторами цього були ми, але тут був такий момент щодо закінчення каденції канцлера Німеччини, і вона сильно підключилася до цього. Мені здається, у нас буде ця зустріч", – сказав Зеленський.

За його словами, ця зустріч зараз блокується саме Росією.

"Росія постійно не дуже хоче зустрічатися з цієї теми. Скільки нам чекати? Не знаю, але ми не просто чекаємо – ми рухаємося вперед", – підкреслив президент.

Нормандській формат

Нормандський формат – тип зустрічей у чотиристоронньому форматі між першими особами України, Німеччини, Франції і Росії, де обговорюються питання щодо російської збройної агресії проти України.

Назва формату походить від місця зустрічі глав цих чотирьох держав, котра вперше відбулася 6 червня 2014 року в містечку Бенувіль, що в Нормандії (Франція), в рамках відзначення 70-річчя операції "Оверлорд" та відкриття другого фронту Другої світової війни.

Наступна зустріч в такому ж форматі пройшла 16—17 жовтня в Мілані (Італія).

Третя зустріч відбулася 11—12 лютого 2015 року в Мінську (Білорусь).

У грудні 2019 року відбувся Паризький саміт за участю лідерів "Нормандії", на якому вперше був президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що хотів би бачити США в "нормандському форматі", але припустив, що американці можуть допомогти у врегулюванні конфлікту і в паралельному форматі.

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Раніше в Росії назвали умову для приєднання США до "нормандського формату". У Москві нервуються, що Америка стане на бік України і тиснутиме на Москву.