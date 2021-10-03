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Зеленський: Через Росію Меркель може не потрапити на "нормандську зустріч"

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
3 жовтня, 12:59
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Київ розглядає два варіанти – зустріч тет-а-тет президентів України і РФ, а також Нормандський саміт
Зеленський вірить, що "Нормандська четвірка" збереться ще при Меркель. Колаж "Сьогодні"
Зеленський вірить, що "Нормандська четвірка" збереться ще при Меркель. Колаж "Сьогодні"

Канцлер Німеччини Ангела Меркель ще до відходу з політики хоче встигнути потрапити на зустріч "Нормандської четвірки", але Росія постійно блокує ці переговори.

Про це сказав президент Володимир Зеленський на пресконференції в Трускавці.

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За його словами, Київ розглядає два варіанти – зустріч тет-а-тет Зеленського з Путіним, а також постійно посилає сигнали щодо "нормандської зустрічі".

"Що стосується "нормандської зустрічі". Це був не тільки наш сигнал, але й Ангели Меркель, яка дуже хотіла встигнути на зустріч – це була її обіцянка, були домовленості – ще на посаді канцлера. Вона про це домовлялася зі мною, Макроном (президентом Франції) і з Путіним – ми всі підтвердили. Акселераторами цього були ми, але тут був такий момент щодо закінчення каденції канцлера Німеччини, і вона сильно підключилася до цього. Мені здається, у нас буде ця зустріч", – сказав Зеленський.

За його словами, ця зустріч зараз блокується саме Росією.

"Росія постійно не дуже хоче зустрічатися з цієї теми. Скільки нам чекати? Не знаю, але ми не просто чекаємо – ми рухаємося вперед", – підкреслив президент.

Нормандській формат

  • Нормандський формат – тип зустрічей у чотиристоронньому форматі між першими особами України, Німеччини, Франції і Росії, де обговорюються питання щодо російської збройної агресії проти України.
  • Назва формату походить від місця зустрічі глав цих чотирьох держав, котра вперше відбулася 6 червня 2014 року в містечку Бенувіль, що в Нормандії (Франція), в рамках відзначення 70-річчя операції "Оверлорд" та відкриття другого фронту Другої світової війни.
  • Наступна зустріч в такому ж форматі пройшла 16—17 жовтня в Мілані (Італія).
  • Третя зустріч відбулася 11—12 лютого 2015 року в Мінську (Білорусь).
  • У грудні 2019 року відбувся Паризький саміт за участю лідерів "Нормандії", на якому вперше був президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що хотів би бачити США в "нормандському форматі", але припустив, що американці можуть допомогти у врегулюванні конфлікту і в паралельному форматі.

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Раніше в Росії назвали умову для приєднання США до "нормандського формату". У Москві нервуються, що Америка стане на бік України і тиснутиме на Москву.

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3 жовтня 1991. В Єлисейському палаці відбулася зустріч Леоніда Кравчука з президентом Франції Франсуа Міттераном

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