П'яний білоруський військовий чіплявся до польських солдатів (відео)

П'яний білорус хотів помінятись цигарками. Фото: колаж "Сьогодні"

Озброєний білоруський військовий у стані алкогольного сп'яніння чіплявся до польських солдатів на кордоні.

Відповідне відео в Twitter опублікувало Міністерство національної оборони Польщі.



"П'яні білоруси чергують на кордоні зі зброєю. Це не перший випадок, з яким стикаються наші солдати", – йдеться у повідомленні.



На відео видно, як нетверезий білоруський військовий просить польських силовиків обмінятися цигарками, намагаючись говорити ламаною англійською мовою.

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Інцидент також прокоментував речник міністра-координатора польських спецслужб Станіслав Жарін. На своїй сторінці у Twitter він написав, що подібні вибрики з боку білоруських військових лише збільшують загрозу виникнення непередбачених ситуацій на кордоні Польщі та Білорусі.

"Як бачите, частина білоруських військовослужбовців, направлених на кордон з Польщею, знаходиться в стані алкогольного сп'яніння. Це ще один елемент, що збільшує загрозу на кордоні. Білоруська сторона вже багато днів діє так, ніби розраховує спровокувати небезпечний інцидент на кордоні", – написав Жарін.

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