Пьяный белорусский военный приставал к польским солдатам (видео)

Пьяный белорус хотел поменяться сигаретами. Фото: коллаж "Сегодня"
Вооруженный белорусский военный в состоянии алкогольного опьянения приставал к польским солдатам на границе.
Соответствующее видео в Twitter опубликовало Министерство национальной обороны Польши.
"Пьяные белорусы дежурят на границе с оружием. Это не первый случай, с которым сталкиваются наши солдаты", – говорится в сообщении.
На видео видно, как нетрезвый белорусский военный просит польских силовиков обменяться сигаретами, пытаясь говорить на ломаном английском языке.
Инцидент также прокомментировал пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин. На своей странице в Twitter он написал, что подобные выходки со стороны белорусских военных лишь увеличивают угрозу возникновения непредвиденных ситуаций на границе Польши и Беларуси.
"Как видите, часть белорусских военнослужащих, направленных на границу с Польшей, находится в состоянии алкогольного опьянения. Это еще один элемент, увеличивающий угрозу на границе. Белорусская сторона уже много дней действует так, будто рассчитывает спровоцировать опасный инцидент на границе", – написал Жарин.
Миграционный кризис
- В начале июля белорусский диктатор Александр Лукашенко устроил Литве миграционный террор, "завалив" эту страну нелегалами.
- В начале сентября Польша ввела чрезвычайное положение на границе с Беларусью из-за нелегалов. Соответствующее решение принял президент Анджей Дуда.
- Ситуация на границе вновь обострилась 8 ноября. В этот день большая колонна мигрантов двинулась с территории Беларуси к границе с Польшей.
- Мигранты несколько раз пытались прорваться на территорию Польши. Некоторым это удалось, их задержали правоохранители.
- Кроме того, Министерство обороны Польши опубликовало новое видео, снятое на границе с Беларусью. На нем видно людей в военной форме со снайперскими винтовками и ручными гранатометами.
- 22 ноября Польша заявила о новом штурме границы.