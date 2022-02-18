Путін висунув умову Україні щодо Донбасу

Президент РФ хоче посадити всіх за стіл переговорів / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Росії Володимир Путін розповів, що необхідно для того, щоби врегулювати ситуацію на Донбасі. Про це пишуть РІА Новини.

"Все, що потрібно зробити Києву – це сісти за стіл переговорів із представниками Донбасу та узгодити політичні, військові, економічні та гуманітарні заходи щодо завершення конфлікту", – сказав він.

Питання щодо Донбасу залишається не вирішеним

10 лютого, у Берліні відбулася чергова "нормандська зустріч" радників лідерів України, Росії, Німеччини та Франції. Переговори тривали майже дев'ять годин, але не привели для підписання спільного документа. Каменем спотикання став пункт Мінських угод про особливий статус Донбасу.

Російська сторона наполягає, щоб українська влада обговорила надання особливого статусу Донбасу безпосередньо з представниками окупованих територій Донецької та Луганської області.

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак раніше говорив, що українська сторона не вестиме прямі переговори з терористами так званих "ЛНР" та "ДНР".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба також заявив, що Україна ніколи не погодиться з російським трактуванням Мінських угод.

Росія звинувачує Україну у затягуванні переговорів

Заступник глави адміністрації президента Росії Дмитро Козак заявив, що Україна на переговорах відмовляється від прямого діалогу з представниками ОРДЛО. За його словами, це головна розбіжність, що затягнула перемовини.

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Він також заявив, що Київ не дає ні позитивної, ні негативної відповіді на пропозиції щодо Донбасу про майбутній статус у складі України – і "нікому не відомо, яким бачить спільне майбутнє з Донбасом, вони тримають це в секреті".