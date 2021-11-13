Путін про погрози Лукашенка перекрити газ Європі: "Він може!"

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Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко найімовірніше погарячкував, кажучи про те, що перекриє транзит газу країнам ЄС через ситуацію з мігрантами. Про це заявив глава російської держави Володимир Путін, припустивши, що така ймовірність все ж таки існує, пишуть РІА Новини.
За словами президента РФ, він нічого не чув про погрози Лукашенка, але пообіцяв поговорити з ним.
"Я, чесно кажучи, про це вперше чую. Тому що я двічі розмовляв з Олександром Григоровичем останнім часом, він мені жодного разу про це не сказав, навіть не натякнув", – заявив він.
Путін зазначив, що теоретично Лукашенко може зупинити транзит, і це буде порушенням контрактних зобов'язань.
"Хоча нічого хорошого в цьому немає, і я, звичайно, з ним поговорю на цю тему. Якщо він просто не спересердя це сказав", – зазначив президент РФ.
Ситуація із газом
11 листопада Олександр Лукашенко заявив, що може закрити транзит газу, якщо Польща перекриє кордон. "Я просто послухав цих мерзотників, які взагалі безголові. А якщо ми закриємо транзит через Білорусь? Через Україну не пройде: там російський кордон закритий. Через Прибалтику доріг немає. Якщо ми закриємо для поляків і, приміром, для німців, що буде тоді?" – сказав політик.
Євросоюз дуже швидко відповів Лукашенку на його погрози. Єврокомісар з енергетики Паоло Джентілоні заявив, що ніхто не дозволить залякувати Європу.
Що цьому передувало
- В обід 8 листопада велика колона мігрантів з території Білорусі рушила до кордону з Польщею. Їх супроводжували білоруські силовики у військовій формі та зі зброєю, деякі з них – із службовими собаками. У Держприкордонслужбі Білорусі заявили, що люди роблять це нібито через байдужість польської влади.
- 11 листопада прес-секретар міністра координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарін Twitter повідомив, що у Мінську збирають велику групу мігрантів із дітьми, яку збираються направити до кордонів Польщі та Литви.
- Лукашенко помітив війська НАТО на своєму кордоні та доручив Міністерству оборони, КДБ, прикордонним військам забезпечити контроль на кордоні.
- Рада Безпеки ООН у четвер, 11 листопада, збереться на екстрене засідання на тему міграційна криза на кордоні Польщі та Білорусі. Ця зустріч пройде за зачиненими дверима і відбудеться за запитом Естонії, Франції та Ірландії.