"Путін готує якісь провокації": Ярош попередив мешканців Донбасу

Ярош не виключає, що Путін щось затіяв. Колаж "Сьогодні"

Нещодавні заяви вищого військово-політичного керівництва Росії про Донбас можуть свідчити, що Кремль готує якісь провокації в ОРДЛО.

Таку думку висловив в інтерв'ю LB.ua колишній лідер "Правого сектору", радник головнокомандувача ЗСУ Дмитро Ярош.

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За його словами, на фронті жодних кардинальних змін не відбулося – бойовики пострілюють, але нічого масштабного не відзначається у ворога.

"Це все, що ми зараз спостерігаємо на передовій. Але ще бачимо, що йде доукомплектація сепарських, якщо назвати їх сленговою мовою, підрозділами. Бачимо, що техніка підтягується", – сказав Ярош.

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Він прокоментував висловлювання президента РФ Володимира Путіна про нібито підготовку Україною "третьої військової операції" на Донбасі.

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"Спілкувався з головнокомандувачем, і ніяких таких речей, які дозволяли б говорити про те, що ми наступаємо, немає. З нашого боку цього не відбувається. Виглядає все так, що Путін, як феесбешник, готує якісь провокації. Ще й з огляду на нещодавню заяву Шойгу (міністра оборони РФ. – Ред.)", – зазначив радник головнокомандувача ЗСУ.

На уточнення журналіста, що Шойгу заявляв про нібито американських військових в Авдіївці та Червоному Лимані, він відповів: "Маячня".

"Швидше за все, готується якась провокація. Виглядає принаймні саме так", – додав Ярош.

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