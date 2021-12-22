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США викрили Шойгу на брехні через слова щодо Донбасу

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Випускаючий Влада Сьогодні
22 грудня, 09:12
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Напередодні російський міністр оборони запевняв, що в Авдіївці американські військові готують провокацію
Джон Кірбі (праворуч) присоромив Шойгу (ліворуч). Колаж "Сьогодні"
Джон Кірбі (праворуч) присоромив Шойгу (ліворуч). Колаж "Сьогодні"

У США спростували заяву міністра оборони Росії Сергія Шойгу про присутність на Донбасі американських військових, які нібито там готують хімічну атаку. Про це заявили в Пентагоні та Держдепартаменті.

"Ці заяви міністра Шойгу повністю неправдиві", – сказав на брифінгу представник Пентагону Джон Кірбі.

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Спікер Держдепу США Нед Прайс закликав Москву не брехати, а сконцентруватися на зниженні воєнної напруги навколо України.

"Всупереч заявам міністра оборони Росії, відповідальність за ескалацію напруженості несе Росія та її ставленики, а не Україна чи Сполучені Штати. Ми закликаємо Росію припинити використовувати помилкову підбурювальну риторику та зробити конструктивні кроки щодо зниження напруженості, щоб створити позитивну атмосферу для дискусій", – написав він у Twitter.

Путін теж видавав перли

  • І міністр, і президент РФ 21 грудня виступали на колегії Міноборони, де сам Путін відзначився парою гучних заяв, які не мають нічого спільного з реальністю.
  • Так, наприклад, господар Кремля вибухнув погрозами у бік НАТО: він боїться, що ракети Альянсу поставлять в Україні і тоді по Москві можна буде вдарити за 5-10 хвилин. Він натякнув Заходу, що Росія використовуватиме силу у разі потреби.
  • Також Путін злякався, що Україна поверне окупований Крим. Президент РФ заявив, що США можуть спробувати підштовхнути нашу країну до звільнення півострова, захопленого росіянами.

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