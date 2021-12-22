США викрили Шойгу на брехні через слова щодо Донбасу

Напередодні російський міністр оборони запевняв, що в Авдіївці американські військові готують провокацію

Джон Кірбі (праворуч) присоромив Шойгу (ліворуч). Колаж "Сьогодні"

У США спростували заяву міністра оборони Росії Сергія Шойгу про присутність на Донбасі американських військових, які нібито там готують хімічну атаку. Про це заявили в Пентагоні та Держдепартаменті.

"Ці заяви міністра Шойгу повністю неправдиві", – сказав на брифінгу представник Пентагону Джон Кірбі.

Реклама

Спікер Держдепу США Нед Прайс закликав Москву не брехати, а сконцентруватися на зниженні воєнної напруги навколо України.

"Всупереч заявам міністра оборони Росії, відповідальність за ескалацію напруженості несе Росія та її ставленики, а не Україна чи Сполучені Штати. Ми закликаємо Росію припинити використовувати помилкову підбурювальну риторику та зробити конструктивні кроки щодо зниження напруженості, щоб створити позитивну атмосферу для дискусій", – написав він у Twitter.

Путін теж видавав перли