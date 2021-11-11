Путін діє руками Лукашенка: у чому інтерес РФ у ситуації з мігрантами

/ Фото: Getty Images

Росії дуже вигідна міграційна криза на кордоні Європейського Союзу – Кремль руками самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка шантажує Європу біженцями, щоб запустити "Північний потік – 2". Про це йдеться у нашій статті.

Військовий експерт Олег Жданов висловив думку "Сьогодні", що тиск мігрантів на кордон Польщі – це гібридна атака, організована Росією. Задум Москви розрахований на те, що біженці налякають європейців, а ті, своєю чергою, почнуть бунтувати проти влади у своїх країнах.

Реклама

"Путін руками Лукашенка намагається змусити Європу йти на поступки, такі як зняття санкцій, легалізація окупації Криму та сертифікація роботи "Північного потоку – 2", – каже експерт.

Він пояснив, що мігрантів цілеспрямовано переправляють саме до Німеччини і це не просто так: ця країна є лідером Європи, але там зараз великі зміни у зв'язку з відходом Меркель.

"Колишня канцлерка ФРН Ангела Меркель створила в Європі проросійське лобі і завжди йшла назустріч Москві, навіть коли накладала санкції. Наразі Меркель завершила керівництво країною, а новий уряд ще не сформували. Путін вирішив скористатися міжвладдям, щоби закріпити свої позиції", – пояснив Жданов.

Що відбувається на білорусько-польському кордоні