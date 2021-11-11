Путін діє руками Лукашенка: у чому інтерес РФ у ситуації з мігрантами

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Росії дуже вигідна міграційна криза на кордоні Європейського Союзу – Кремль руками самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка шантажує Європу біженцями, щоб запустити "Північний потік – 2". Про це йдеться у нашій статті.
Військовий експерт Олег Жданов висловив думку "Сьогодні", що тиск мігрантів на кордон Польщі – це гібридна атака, організована Росією. Задум Москви розрахований на те, що біженці налякають європейців, а ті, своєю чергою, почнуть бунтувати проти влади у своїх країнах.
"Путін руками Лукашенка намагається змусити Європу йти на поступки, такі як зняття санкцій, легалізація окупації Криму та сертифікація роботи "Північного потоку – 2", – каже експерт.
Він пояснив, що мігрантів цілеспрямовано переправляють саме до Німеччини і це не просто так: ця країна є лідером Європи, але там зараз великі зміни у зв'язку з відходом Меркель.
"Колишня канцлерка ФРН Ангела Меркель створила в Європі проросійське лобі і завжди йшла назустріч Москві, навіть коли накладала санкції. Наразі Меркель завершила керівництво країною, а новий уряд ще не сформували. Путін вирішив скористатися міжвладдям, щоби закріпити свої позиції", – пояснив Жданов.
Що відбувається на білорусько-польському кордоні
- Білорусь влаштувала Польщі "міграційний терор", спрямовуючи до кордону Євросоюзу потоки біженців. Наприклад, 8 листопада велика колона мігрантів із території Білорусі рушила до кордону з Польщею. Їх супроводжували білоруські силовики у військовій формі та зі зброєю, деякі з них – зі службовими собаками. У Держприкордонслужбі Білорусі заявили, що роблять це нібито через байдужість польської влади.
- Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, що на кордоні чергують 12 тисяч військових. Польські Збройні сили приведено у бойову готовність. 9 листопада мігранти проломили огорожу, навіть було чути постріли.
- Мінськ постійно звинувачував Варшаву у неналежному поводженні з нелегалами, а Міноборони Польщі показало відео, як білоруський спецназ знущається з мігрантів.
- В Україні забили на сполох: Лукашенко може несподівано перенаправити мігрантів до нашого кордону. У зв'язку з цим Україна вже посилює кордон із Білоруссю за допомогою інженерних укріплень, техніки, у хід пустили навіть безпілотники.