Прямі переговори: у Путіна озвучили Зеленському умову

Наскільки ймовірна зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна найближчим часом? / Фото: Колаж: Сьогодні

Досить швидко у Москві відповіли на заяву президента Володимира Зеленського про прямі переговори з російським лідером Володимиром Путіним щодо врегулювання війни на Донбасі. Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков не вважає, що про це треба говорити з його шефом.

Слова Пєскова передає агентство ТАРС .

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Відповідь

"Війна на Донбасі є внутрішньоукраїнською, ми знаємо про спроби подати Росію як учасницю цього конфлікту. Це не так", – прокоментував Пєсков заяву президента Зеленського про те, що війну неможливо зупинити без прямих переговорів із Росією.

Також Пєсков підкреслив, що збройне зіткнення на Донбасі було спровоковано відомими подіями 2014 року в Києві і додав, що Росія "робить всі можливі зусилля, щоб допомогти Україні врегулювати проблему Донбасу".

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