Прямі переговори: у Путіна озвучили Зеленському умову

Наскільки ймовірна зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна найближчим часом? / Фото: Колаж: Сьогодні
Досить швидко у Москві відповіли на заяву президента Володимира Зеленського про прямі переговори з російським лідером Володимиром Путіним щодо врегулювання війни на Донбасі. Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков не вважає, що про це треба говорити з його шефом.
Слова Пєскова передає агентство ТАРС .
Відповідь
"Війна на Донбасі є внутрішньоукраїнською, ми знаємо про спроби подати Росію як учасницю цього конфлікту. Це не так", – прокоментував Пєсков заяву президента Зеленського про те, що війну неможливо зупинити без прямих переговорів із Росією.
Також Пєсков підкреслив, що збройне зіткнення на Донбасі було спровоковано відомими подіями 2014 року в Києві і додав, що Росія "робить всі можливі зусилля, щоб допомогти Україні врегулювати проблему Донбасу".
Що насправді
- Нагадаємо, 1 грудня Зеленський з трибуни Верховної Ради заявив: "8 років, як Росія анексувала Крим. Я не боюся це говорити всім і прямо росіянам, тому я не боюся прямої розмови з ним (президентом РФ Володимиром Путіним. – Ред.). Ми не боїмося прямого діалогу".
- Напередодні виступу Зеленського Міноборони України повідомило, що протягом листопада Москва укомплектувала зброєю бойовиків незаконних збройних формувань у так званих "ДНР" та "ЛНР".
- А вранці 1 грудня Міноборони Росії повідомило, що понад 10 тисяч військовослужбовців мотострілкових з'єднань Південного військового округу РФ здійснили марші на південні полігони. Біля кордонів України вони нібито проходитимуть зимові навчання у польових умовах.