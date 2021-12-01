Росія перекинула до кордонів України ще 10 тисяч військових

Понад 10 тисяч військовослужбовців мотострілкових з'єднань Південного військового округу РФ здійснили марші на південні полігони. Біля кордонів України вони нібито проходитимуть зимові навчання у польових умовах.
Про це повідомляє ТАСС.
"У польових умовах розпочнуть зимовий період навчання нового навчального року близько третини підрозділів всіх з'єднань та військових частин ПВО. Бойове злагодження відділень, розрахунків та екіпажів організовано у складі першого навчального модуля більш ніж на 30 загальновійськових полігонах", – йдеться у повідомленні.
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Навчальні заняття пройдуть вперше на полігонах Нестеровський і Даниловський у Волгоградській області. Особовий склад розмісять в автономних польових таборах.
Загроза вторгнення РФ
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