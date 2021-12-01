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Росія перекинула до кордонів України ще 10 тисяч військових

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
1 грудня, 08:50
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Військовослужбовці РФ вирушили на південні полігони
Понад 10 тисяч військовослужбовців зібралися на півдні Росії для навчань. Фото: колаж "Сьогодні"
Понад 10 тисяч військовослужбовців зібралися на півдні Росії для навчань. Фото: колаж "Сьогодні"

Понад 10 тисяч військовослужбовців мотострілкових з'єднань Південного військового округу РФ здійснили марші на південні полігони. Біля кордонів України вони нібито проходитимуть зимові навчання у польових умовах.

Про це повідомляє ТАСС.

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"У польових умовах розпочнуть зимовий період навчання нового навчального року близько третини підрозділів всіх з'єднань та військових частин ПВО. Бойове злагодження відділень, розрахунків та екіпажів організовано у складі першого навчального модуля більш ніж на 30 загальновійськових полігонах", – йдеться у повідомленні.

Навчальні заняття пройдуть вперше на полігонах Нестеровський і Даниловський у Волгоградській області. Особовий склад розмісять в автономних польових таборах.

Загроза вторгнення РФ

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