Гогілашвілі потрапив у дві кримінальні справи – у чому підозрюють

Олександр Гогілашвілі. Фото: колаж "Сьогодні"

Державне бюро розслідувань (ДБР) розпочало досудове розслідування стосовно ексзаступник міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі, який влаштував скандал з правоохоронцями на в'їзді до Донецької області.

Про це повідомив голова МФО "Розумна політика" Дмитро Разумков в Telegram.

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"Олександр Гогілашвілі нестиме відповідальність як за свою аморальну поведінку, так і за можливе порушення закону!" – написав він.

Зазначається, що ДБР розпочало досудове розслідування за фактом можливого вчинення Олександром Гогілашвілі службового підроблення за ознаками кримінального правопорушення, передбаченного ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України, а також досудове розслідування за фактом можливого перевищення службових повноважень під час перетину блокпоста в Донецькій області.



Також Офіс генерального прокурора залучив звернення МФО "Розумна політика" про можливий опір працівнику правоохоронного органу у відповідну кримінальну справу.



"Сподіваюся на об'єктивне та швидке розслідування цієї резонансної справи. Обов'язково триматимемо руку на пульсі!" – підсумував Разумков.

Скандал на блокпосту