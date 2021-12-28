Гогілашвілі потрапив у дві кримінальні справи – у чому підозрюють

Олександр Гогілашвілі. Фото: колаж "Сьогодні"
Державне бюро розслідувань (ДБР) розпочало досудове розслідування стосовно ексзаступник міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі, який влаштував скандал з правоохоронцями на в'їзді до Донецької області.
Про це повідомив голова МФО "Розумна політика" Дмитро Разумков в Telegram.
"Олександр Гогілашвілі нестиме відповідальність як за свою аморальну поведінку, так і за можливе порушення закону!" – написав він.
Зазначається, що ДБР розпочало досудове розслідування за фактом можливого вчинення Олександром Гогілашвілі службового підроблення за ознаками кримінального правопорушення, передбаченного ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України, а також досудове розслідування за фактом можливого перевищення службових повноважень під час перетину блокпоста в Донецькій області.
Також Офіс генерального прокурора залучив звернення МФО "Розумна політика" про можливий опір працівнику правоохоронного органу у відповідну кримінальну справу.
"Сподіваюся на об'єктивне та швидке розслідування цієї резонансної справи. Обов'язково триматимемо руку на пульсі!" – підсумував Разумков.
Скандал на блокпосту
- 11 грудня на блокпосту в Краматорську Донецької області неподалік лінії зіткнення заступник голови МВС Олександр Гогілашвілі відмовився підкорятися вимогам чергового поліцейського наряду. Гогілашвілі обурився, що його не впізнали поліцейські й вирішили перевірити документи.
- Президент України Володимир Зеленський відреагував на скандал – зажадав звільнення Гогілашвілі з державної посади.
- Вдень 13 грудня стало відомо, що Гогілашвілі визнав свою провину у скандалі з поліцейськими та написав заяву на звільнення.
- У Олександра Гогілашвілі виявили ще й паспорт громадянина РФ, і навіть індивідуальний податковий номер у Росії.
- До того ж, дивіться, реакцію соцмереж на скандал заступника глави МВС.