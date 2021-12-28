Гогилашвили попал в два уголовных дела – в чем подозревают

Александр Гогилашвили. Фото: коллаж "Сегодня"

Государственное бюро расследований (ГБР) начало досудебное расследование в отношении экс-замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили, устроившего скандал с правоохранителями на въезде в Донецкую область.

Об это сообщил глава МФО "Разумная политика" Дмитрий Разумков в Telegram.

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"Александр Гогилашвили будет нести ответственность как за свое безнравственное поведение, так и за возможное нарушение закона!" – написал он.

Отмечается, что ГБР начало досудебное расследование по факту возможного совершения Александром Гогилашвили служебного подлога по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины, а также досудебное расследование по факту возможного превышения служебных полномочий при пересечении блокпоста в Донецкой области.



Также Офис генерального прокурора приобщил обращение МФО "Разумная политика" о возможном сопротивлении работнику правоохранительного органа в соответствующее уголовное дело.



"Надеюсь на объективное и быстрое расследование этого резонансного дела. Обязательно будем держать руку на пульсе!" – подытожил Разумков.

Скандал на блокпосту