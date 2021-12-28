Гогилашвили попал в два уголовных дела – в чем подозревают

Александр Гогилашвили. Фото: коллаж "Сегодня"
Государственное бюро расследований (ГБР) начало досудебное расследование в отношении экс-замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили, устроившего скандал с правоохранителями на въезде в Донецкую область.
Об это сообщил глава МФО "Разумная политика" Дмитрий Разумков в Telegram.
"Александр Гогилашвили будет нести ответственность как за свое безнравственное поведение, так и за возможное нарушение закона!" – написал он.
Отмечается, что ГБР начало досудебное расследование по факту возможного совершения Александром Гогилашвили служебного подлога по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины, а также досудебное расследование по факту возможного превышения служебных полномочий при пересечении блокпоста в Донецкой области.
Также Офис генерального прокурора приобщил обращение МФО "Разумная политика" о возможном сопротивлении работнику правоохранительного органа в соответствующее уголовное дело.
"Надеюсь на объективное и быстрое расследование этого резонансного дела. Обязательно будем держать руку на пульсе!" – подытожил Разумков.
Скандал на блокпосту
- 11 декабря на блокпосту в Краматорске Донецкой области недалеко от линии соприкосновения замглавы МВД Александр Гогилашвили отказался подчиняться требованиям дежурного полицейского наряда. Гогилашвили возмутился, что его не узнали полицейские и решили проверить у него документы.
- Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на скандал – потребовал увольнения Гогилашвили с государственного поста.
- Днем 13 декабря стало известно, что Гогилашвили признал свою вину в скандале с полицейскими и написал заявление на увольнение.
- У Александра Гогилашвили выявили еще и паспорт гражданина РФ, а также индивидуальный налоговый номер в России.
- Кроме того, смотрите, реакцию соцсетей на скандал замглавы МВД.