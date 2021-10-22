"Пробила через два щеплення": Аваков показав, чим лікується від COVID-19 (фото)

Аваков показав, як лікується від коронавируса / Фото: Колаж: Сьогодні

Після сьогоднішніх чуток про хворобу в ЗМІ екс-міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков підтвердив свій діагноз – коронавірус. Політик запостив фото себе на самоізоляції в Instagram і поділився подробицями, як проходить лікування.

"Читаю, про себе в інтернеті, що мовляв помираю від ковіда. На щастя немає! Не, недругам цього не дочекатися! А друзів заспокою) Так, крізь два щеплення пробив вірус. Будинки, на самоізоляції. Без важких симптомів", – пише Аваков .

Екс-глава МВС також розповів, що через ковід дивиться телевізор, п'є чай і читає книги.

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Після отримання позитивного результату тесту на коронавирусной інфекцією Аваков знаходиться на самоізоляції.

На знімку видно, що Аваков закупив лимоном і імбиром.

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"А це, на фото – мої помічники – вітаміни! Спасибі тим, хто турбується. Я в порядку", – уточнив він.

Передплатники побажали Авакову якнайшвидшого одужання.

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В цей момент політик перебуває вдома, на самоізоляції.

Відзначимо, що телеграм-канал Жінка з косою стверджує, що "форма захворювання політика середньої тяжкості" і Аваков заразився штамом "Дельта

Депутати приховують свої щеплення

При цьому Радуцький не зміг сказати, скільки сьогодні вакциновано народних депутатів.

" На жаль, ми не змогли порахувати точну кількість. Хтось посилається на лікарську таємницю. Апарат Верховної Ради при колишньому керівництві взагалі не надав такої інформації. На сьогодні за нашими приблизними підрахунками це десь 60-65% ", – зауважив голова комітету ВР з питань охорони здоров'я.

українці проти тотальної вакцинації

На сайті президента України Володимира Зеленського зростає число петицій з вимогою припинити примусову вакцинацію від коронавируса , Так як це порушує права і свободи громадян. Зокрема, зазначається, що через обов'язкову вакцинацію вони позбавлені права на вільне пересування і багато втратили роботу через відмову вакцинуватися.

В країні погіршується ситуація з коронавірусів

В Україні нові рекорди по смертності і захворюваності чи не кожен день. За минулу добу виявили 22 415 нових випадків коронавируса, а померли 546 українців.

Пік захворюваності COVID-19 прогнозують на кінець жовтня – середину листопада. За тиждень кількість летальних випадків від коронавируса в Україні збільшилася на 22%, а число нових випадків захворювання зросла на 11%. На сьогоднішній день заповненість COVID-ліжок становить 57%.

А на початку вересня на той момент ще спікер парламенту Дмитро Разумков повторно захворів ковідом .

Ситуація з "короною" в Україні все гірше