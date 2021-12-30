Приєднати Кубань та купити памперси президенту – ТОП курйозних ідей депутатів у 2021 році

У 2021 році депутати Ради часто виступали з незвичайними ініціативами. Фото: колаж "Сьогодні"

17 грудня депутати Верховної Ради відпрацювали останній робочий день у сесійному режимі, після чого до різдвяних канікулпродовжили працювати у комітетах та в округах. Протягом 2021 року парламент реєстрував у середньому близько 100 законопроєктів на місяць. Проте деякі нардепи запам'яталися виборцям не лише своєю професійною діяльністю, а й гучними, іноді скандальними висловлюваннями, а також фантастичними ідеями. Сайт "Сьогодні" згадав найнестандартніші ініціативи та резонансні заяви народних обранців.

Синтезатор замість рояля

Зокрема, нардеп з фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко запропонував подарувати президенту України Володимиру Зеленському синтезатор "для підтримання сценічних навичок та підготовки другого випуску широко відомого глядачам шоу "Брати Цицько – гра без штанів". Повідомлення про це було опубліковано на офіційному сайті Верховної Ради 3 грудня.

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Своїм зверненням Гончаренко вирішив нагадати про номер "Вечірнього Кварталу", в якому Володимир Зеленський та Юрій Крапов, спустивши штани, грали без рук на роялі.

Памперси для президента

Цього ж дня на сайті парламенту була опублікована ініціатива позафракційного нардепа Гео Лероса "Про забезпечення Володимира Зеленського памперсами на випадок нових держпереворотів в Україні". Напередодні під час пресконференціїВолодимир Зеленський заявив, що 1 грудня в Україні можуть вчинити держпереворот. Ініціативу Лероса підтримали 10 нардепів, серед них двоє з фракції "Слуга народу" – Сергій Кузьміних та Сергій Нагорняк.

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Гео Лерос запропонував забезпечити Володимира Зеленського памперсами та переселити до "Межигір'я". Фото: fakty.ua

Вирізняти українців за салом

Депутат із фракції "Слуга народу" Микола Тищенко запропонував вирізняти справжніх українців за їхнім ставленням до сала. Спілкуючись із журналістами в кулуарах парламенту 18 грудня, депутат заявив, що кожен українець обов'язково має любити сало. Він також наголосив, що за допомогою сала можна тестувати людей на їхню належність до українського народу.

"Я дуже люблю сало. Я генетично налаштований українець. І всіх перевіряю на цей дуже важливий харчовий смаколик. Якщо ти сало не їси – ти не українець", – наголосив Тищенко.

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Микола Тищенко: "Якщо ти сало не їси – ти не українець" / Фото: Прес-служба партії "Слуга народу"

Перейменувати котлету по-київськи на мітбол

Наступного дня після заяви про користь сала у визначенні справжніх українців Микола Тищенко запропонував перейменуватитрадиційну страву столиці котлету по-київськи на мітбол по-київськи.

"Найсмачніша страва будь-якого столу – це мітболи по-київськи", – сказав Тищенко журналістам 19 грудня.

На зауваження одного зі співробітників ЗМІ, що це ж котлета по-київськи, Тищенко заперечив, мовляв, українською мовою правильно говорити "мітбол".

"Бо ми – молодь, а молодь завжди на передовій, українська молодь – вона найщиріша, найміцніша. Вона завжди диктує нові тренди", – пояснив депутат.

Святкування Дня борщу

До речі, кулінарна тема близька й іншим депутатам "Слуги народу". 30 листопада нардеп Євгенія Кравчук повідомила про ініціативу заснування державного свята для підтримання народного духу та залучення іноземних туристів у країну. Як таку значущу подію вона запропонувала відзначати День борщу.

Ідею увічнити страву підтримали й інші депутати.

"День українського борщу має стати фантастичним святом. Це підтримка українського духу та популяризація чогось винятково українського", – заявив нардеп від "Голосу" Ярослав Юрчишин.

Заарештувати Зеленського за пропаганду комунізму

У серпні депутат із фракції "Опозиційна платформа – За життя" Ілля Кива запропонував заарештувати президента Зеленського за пропаганду комунізму. На думку депутата, главу держави слід взяти під варту після участі у військовому параді розробленого в СРСР літака "Мрія".

"Мрія", викликавши гордість та величезні емоції у глядачів, дуже символічно відобразила перевагу "окупаційного" радянського часу, технологій, промисловості над жалюгідною дійсністю сьогоднішньої "незалежної" – ось вам найкраща пропаганда радянського режиму та ладу того часу", – написав Кива у Facebook.

Депутат додав, що тепер Зеленського потрібно заарештувати за "пропаганду та популяризацію комуністичного режиму" за відповідною статтею.

Ілля Ківа: "Зеленського треба заарештувати за пропаганду комунізму" Фото: прес-служба ОПЗЖ

Зобразити на формі українських футболістів регіони Росії

Раніше, у червні, нардеп Олексій Гончаренко пропонував додати на форму збірної України з футболу зображення кількох російських регіонів.

6 червня відбулася презентація нового екіпірування української збірної. Головною особливістю форми стало позначення кордонів України з окупованим Росією Кримом. На комірі футболки було нанесено написи "Слава Україні! Героям слава!".

Малюнок та напис не сподобалися Російському футбольному союзу (РФС), однак у Союзі європейських футбольних асоціацій (УЄФА) на його протест заявили, що зображення карти України з Кримом у її складі не порушує правил організації, оскільки ООН визнає відповідні кордони держави. Водночас організація зобов'язала збірну України прибрати з форми слоган "Героям слава!", в якому разом із фразою "Слава Україні!" футбольні чиновники побачили політичний підтекст та порушення регламенту УЄФА.

"До речі, форму і справді можна трішки оновити", – прокоментував тоді Гончаренко у своєму Telegram-каналі, прикріпивши до публікації фото, на якому до карти України було додано ще й Краснодарський край, Республіку Адигея та частину Ростовської області разом із столицею регіону.

Олексій Гончаренко запропонував додати на форму збірної України з футболу зображення кількох російських регіонів

Приєднати Кубань до України

26 грудня після заяви глави Чечні Рамзана Кадирова про те, що він готовий силою приєднати Україну до Росії, Олексій Гончаренко у своєму Теlеgram-каналі опублікував ролик про плани приєднання Кубані до України У ньому він назвав регіон, який входить до складу РФ, "землею українців".

"Коли їм (росіянам. – Ред.) нагадуєш про те, що, наприклад, Кубань – це взагалі земля українців, за поребриком починається справжнісінька істерика", – зазначив Гончаренко.

Нардеп назвав виселення українців з території Кубані в СРСР "геноцидом" і запропонував оголосити 14 грудня Днем пам'яті жертв депортації українського населення Кубані. Це, на його думку, має стати першим кроком до "повернення" цих земель Україні.

Законопроєкт "Про політичну проституцію"

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів про наміри ініціювати законопроєкт "Про політичну проституцію". Про це політик заявив 30 вересня в ефірі програми "Народ проти" на телеканалі Україна 24 під час обговорення можливої відставки чинного тоді спікера Ради Дмитра Разумкова.

Під час дискусії у студії відбулася словесна суперечка між Арахамією та екснардепом, головою "Радикальної партії" Олегом Ляшком, який заявив, що голова парламенту – посада народу, а не "слуг". А самих членів президентської фракції Ляшко назвав "зеленими диктаторами".

"Після закону про олігархів я особисто планую розробити законопроєкт щодо легалізації політичної проституції. Там буде реєстр, де пан Ляшко буде першим номером", – грубо відповів Арахамія.

Давид Арахамія: "Планую зробити законопроект щодо легалізації політичної проституції" / Фото: Прес-служба партії "Слуга народу"

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що нардеп Микола Тищенко запропонував новорічний корпоратив для "слуг народу". Листування Тищенка у внутрішньому чаті фракції потрапило на відео – він запропонував колегам відсвяткувати корпоратив у заміському ресторані Harvest, на Обухівському шосе у Козині. У цьому закладі пляшка найдешевшого шампанського коштує 2650 гривень, гарячі закуски – від 220 до 990 гривень.

Після того, як інформація потрапила до ЗМІ, Тищенко заявив, що "слуги народу" не збиратимутьсяна новорічний корпоратив, а про листування у внутрішньому чаті фракції, яке потрапило на відео, він не знає.

Зі свого боку голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що партійці не планують проводити жодних "підсумкових заходів" року та святкувати.