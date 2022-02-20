Прем'єр-міністр Чехії звернувся до громадян через загрозу РФ

Петр Фіала вважає, що вторгнення РФ в Україну стане проблемою для самої Чехії/Фото: REUTERS/David W Cerny, колаж: "Сьогодні"

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала звернувся до громадян та заявив про російську загрозу через ситуацію навколо України. Він вважає, що вторгнення стане проблемою для самої Чехії.

Про це йдеться у відеозверненні прем'єр-міністра Чехії Петра Фіала.

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Фіала нагадав про трагічні епізоди чеської історії — Мюнхенську змову 1938 року, Ялтинську конференцію в 1945 році, введення радянських танків в 1968 році для придушення "Празької весни".

"Зі сторони Росії повторно проявляються зусилля впливати на політичний устрій і пристрій безпеки в Європі — головне ці зусилля з'являються в її східній частині та в Центральній Європі, а значить і в Чехії. Ми не можемо не бачити в цьому прагнення знову зробити з нашої країни слабку і розділену країну, на яку буде якось впливати Росія", — сказав Фіала.

Загроза нападу Росії

Останніми днями світові політики заявляють про високий ризик вторгнення РФ до України.

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Глава Міноборони США Ллойд Остін заявив, що російські війська повністю готові завдати удару по Україні . Тому у Міноборони США готові розмістити додатковий військовий контингент на східному фланзі НАТО.

. Тому у Міноборони США готові розмістити додатковий військовий контингент на східному фланзі НАТО. Представник Сполучених Штатів Америки при ОБСЄ Майкл Карпентер озвучив дані про те, що Російська Федерація могла збільшити кількість військ навколо України до 169-190 тисяч особового складу.

до 169-190 тисяч особового складу. Президент США Джо Байден попередив Україну про те, що Російська Федерація готова розпочати вторгнення протягом найближчих днів. Він зазначив, що армія РФ може напасти, зокрема й на Київ.

про те, що Російська Федерація готова розпочати вторгнення протягом найближчих днів. Він зазначив, що армія РФ може напасти, зокрема й на Київ. На Мюнхенській конференції з безпеки продовжуються обговорення дій у відповідь на вторгнення в Україну. Віцепрезидентка США Камала Харріс заявила, що Вашингтон та його партнери готові до безпрецедентних економічних санкцій проти Росії у разі ескалації.

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