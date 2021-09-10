Після "бійки" в Раді Тищенко помолився за Лероса: фото з церкви

Тищенко розлютили образи Лероса на адресу президента. Скріншот

Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко сходив до церкви після "бійки" у Верховній Раді з нардепом Гео Леросом і помолився за нього.

Відповідне фото він опублікував в Telegram.

"Помолився за здоров'я Гео Лероса. Хай допоможе йому Господь зійти з хибного шляху і знайти шлях істинний", – написав Тищенко.

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Тищенко не тримає зла на Лероса. Фото: t.me/NikolayTishchenko/700

Конфлікт Тищенка та Лероса

Бійка нардепів трапилася 9 вересня після виступу Лерос в Раді, де він вимагав звіту Тимчасової слідчої комісії щодо зриву спецоперації із затримання "вагнерівців". Але потім його понесло і почав звинувачувати Офіс президента у зриві спецоперації. До слова, Гео Лерос вже давно воює особисто з Андрієм Єрмаком і часто "наїжджає" на Зеленського, після чого його навіть виключили з фракції "Слуга народу".

Тищенко не витримав, вийшов до трибуни, прибрав мікрофон і почав відтісняти Лероса. Їхня сутичка була більше на танці, а не на бійку – обійшлося без рукоприкладання, трохи поштовхалися.

Відразу після бійки Тищенко та Лерос озвучили свої позиції журналістам. "Слуга народу" захищав президента України від образ, а його опонент заявив, що проти застосування сили в сесійній залі.

Як повідомляли новини "Сьогодні", глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія виступив за тимчасове відсторонення забіяк від засідань Ради.

Ще один "слуга народу" Олександр Качура пішов ще далі. За його словами, партія може розглянути вигнання Тищенко з фракції.