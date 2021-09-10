После "драки" в Раде Тищенко помолился за Лероса: фото из церкви

Тищенко разозлили оскорбления Лероса в адресс президента. Скриншот

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко сходил в церковь после "драки" в Верховной Раде с нардепом Гео Леросом и помолился за него.

Соответствующее фото он опубликовал в Telegram.

"Помолился за здоровье Гео Лероса. Да поможет ему Господь сойти с ложного пути и найти путь истинный", – написал Тищенко.

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Тищенко не держит зла на Лероса. Фото: t.me/NikolayTishchenko/700

Конфликт Тищенко и Лероса

Потасовка нардепов случилась 9 сентября после выступления Лероса в Раде, где он требовал отчета Временной следственной комиссии по срыву спецоперации по задержанию "вагнеровцев". Но потом его понесло и начал обвинять Офис президента в срыве спецоперации. К слову, Гео Лерос уже давно воюет лично с Андреем Ермаком и часто "наезжает" на Зеленского, после чего его даже исключили из фракции "Слуга народа".

Тищенко не выдержал, вышел к трибуне, убрал микрофон и начал оттеснять Лероса. Их стычка было больше похожа на танцы, а не на драку – обошлось без рукоприкладства, немного потолкались.

Сразу после потасовки Тищенко и Лерос озвучили свои позиции журналистам. "Слуга народа" защищал президента Украины от оскорблений, а его оппонент заявил, что против применения силы в сессионном зале.

Как сообщали новости "Сегодня", глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия выступил за временное отстранение драчунов от заседаний Рады.

Еще один "слуга народа" Александр Качура пошел еще дальше. По его словам, партия может рассмотреть изгнание Тищенко из фракции.