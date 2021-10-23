"Пощади не чекайте": Венедіктова пригрозила Савченко за підроблений сертифікат

Венедіктова виступила із жорсткою заявою. Колаж "Сьогодні"
Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що правоохоронці жорстко розбиратимуться з тими, хто підробляє COVID-сертифікати і користується ними. Вона дала зрозуміти, що це стосується і екснардепки Надії Савченко, яку днями затримали з фальшивим документом про вакцинацію.
Про це вона написала в Facebook.
Венедіктова оголосила війну ковід-шахраям
За її словами, підроблення COVID-сертифікатів – це не дрібний злочин, оскільки зараз такі документи все частіше стали перетворюватися на "свідоцтва про смерть". Більш того, багато людей купують цю "криваву макулатуру" і без вакцинації хворіють, заражаючи всіх навколо.
"Попереджаю, від мене пощади не чекайте. Я довела цю позицію всім без винятку прокурорам – такі провадження ми з вами беремо на особистий контроль і методично доводимо до вироків. Ніяких розкачувань і роздумів – відповідаємо "взаємністю", так би мовити", – підкреслила вона.
Генпрокурор порівняла фейкові сертифікати з грою в "російську рулетку" і за ці "ковідні" постріли обіцяє карати і продавців, і покупців.
Дістанеться і Савченко?
Зараз стрімко зростає не тільки захворюваність на COVID-19, а й статистика злочинної підробки результатів ПЛР-тестів, довідок і міжнародних свідоцтв про вакцинацію і COVID-сертифікатів, внесення недостовірних даних до електронних баз.
"Ділки штампують підробки, а "герої", яких не бере ніяка зараза, їх скуповують. Напередодні через таке сумнівне міжнародне свідоцтво про вакцинацію, з яким влетіли (в Україну) екснардепка та її сестра (Надія и Віра Савченко) до аеропорту "Бориспіль", розпочато кримінальне провадження. Сестри від надання показів відмовились на підставі статті 63 Конституції України", – сказала вона.
Від покарання ніхто не втече
Генпрокурор повідомила, що з майже 800 нинішніх кримінальних проваджень про підробку документів більше половини стосуються вакцинації. Всього 2021 року 104 особам вже повідомлено про підозру, до суду направлено 88 обвинувальних актів.
"Серед фігурантів: різноманітні шахраї, медики, представники лабораторій, аптек, турфірм тощо. Бонусом до путівок продають фейкові негативні тести на ковід, тим самим розширюючи географію можливого розповсюдження небезпечного вірусу. Я зараз звертаюся до тих, хто так чи інакше причетний до "індустрії" і прошу зупинитися, одуматися і все ще раз зважити. Вас знайдуть і притягнуть до кримінальної відповідальності. Я обіцяю", – додала Венедіктова.
Скандал з сестрами Савченко
- 22 жовтня поліція повідомила, що в аеропорту "Бориспіль" сестри Савченко попалися на підроблених COVID-сертифікатах, коли намагалися повернутися до України. Документи забрали на експертизу, а слідчі готують їм підозри – відкрито кримінальне провадження.
- Того ж дня міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, виступаючи у Верховній Раді, пригрозив Савченко відповідальністю за підроблений документ. Він пообіцяв, що розбиратимуться суворо за законом.
- А що каже закон? Згідно зі статтею 358 КК (за якою відкрили справу на сестер Савченко), за використання підроблених довідок або сертифікатів передбачено штраф на суму до 850 гривень або обмеження волі на строк до 2 років. За виготовлення та збут підробленої документації правопорушникам може загрожувати штраф в 17 тисяч гривень або до 5 років позбавлення волі.
- Сама Савченко виправдалася за підроблений сертифікат, мовляв, це не офіційний документ для перетину кордону.