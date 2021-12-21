Порошенка запідозрили у держзраді – як відреагували у США та Британії

Британія та США висловилися про ситуацію навколо Порошенка. Колаж "Сьогодні"

США та Велика Британія стримано поставилися до оголошення підозри п'ятому президенту Петру Порошенку і наполягають на чесному розслідуванні та неупередженому суді.

Посольство США в Україні сподівається, що справа не буде політично мотивованою.

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"Сполучені Штати уважно стежать за справою проти колишнього президента Порошенка. Дуже важливо, щоб процес і результат ґрунтувалися на принципах верховенства права, а не на політичних мотивах", – написали американські дипломати у Twitter.

Британський посол Мелінда Сіммонс заявила, що уважно стежить за ситуацією з оголошенням політику підозри.

"Життєво важливо, щоб правоохоронні органи та судові органи розглянули цю справу, як і будь-яку іншу, незалежно, неупереджено та професійно, забезпечуючи справедливість та дотримання належної правової процедури", – написала вона в Twitter.

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Підозра Порошенкові