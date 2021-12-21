Порошенка запідозрили у держзраді – як відреагували у США та Британії

Британія та США висловилися про ситуацію навколо Порошенка. Колаж "Сьогодні"
США та Велика Британія стримано поставилися до оголошення підозри п'ятому президенту Петру Порошенку і наполягають на чесному розслідуванні та неупередженому суді.
Посольство США в Україні сподівається, що справа не буде політично мотивованою.
"Сполучені Штати уважно стежать за справою проти колишнього президента Порошенка. Дуже важливо, щоб процес і результат ґрунтувалися на принципах верховенства права, а не на політичних мотивах", – написали американські дипломати у Twitter.
Британський посол Мелінда Сіммонс заявила, що уважно стежить за ситуацією з оголошенням політику підозри.
"Життєво важливо, щоб правоохоронні органи та судові органи розглянули цю справу, як і будь-яку іншу, незалежно, неупереджено та професійно, забезпечуючи справедливість та дотримання належної правової процедури", – написала вона в Twitter.
Підозра Порошенкові
- Петра Порошенка підозрюють у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій "ДНР" та "ЛНР". За версією слідства, п'ятого президента підозрюють в участі у злочинній схемі постачання вугілля з тимчасово окупованих територій на загальну суму близько 1,5 мільярда гривень. На думку слідства, своїми діями фігуранти провадження поставили енергетичну сферу країни у залежність від Росії та терористичних організацій.
- Політика викликали у ДБР на 23 грудня для вручення клопотання про запобіжний захід. Хоча прокурори ще не визначилися, який саме запобіжний захід проситимуть у суду.
- Сам Порошенко 21 грудня записав відео, в якому озвучив терміни свого повернення в Україну. Наразі він перебуває у Варшаві (Польща), де зустрічається з польськими та європейськими політиками.