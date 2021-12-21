Порошенко заподозрили в госизмене – как отреагировали в США и Британии

Британия и США высказались о ситуации вокруг Порошенко. Коллаж "Сегодня"

США и Великобритания сдержанно отнеслись к объявлению подозрения пятому президенту Петру Порошенко и настаивают не честном расследовании и беспристрастном суде.

Посольство США в Украине рассчитывает, что дело не будет политическим мотивированным.

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"Соединенные Штаты внимательно следят за делом против бывшего президента Порошенко. Очень важно, чтобы процесс и результат основывались на принципах верховенства права, а не на политических мотивах", – написали американские дипломаты в Twitter.

Британский посол Мелинда Симмонс заявила, что внимательно следит за ситуацией с предъявлением политику подозрения.

"Жизненно важно, чтобы правоохранительные органы и судебные органы рассмотрели это дело, как и любое другое, независимо, беспристрастно и профессионально, обеспечивая справедливость и соблюдение надлежащей правовой процедуры", – написала она в Twitter.

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Подозрение Порошенко