"Порошенко повернеться" – в ЄС розповіли, коли чекати на експрезидента в Україні

Порошенко полетів, але обіцяв повернутись / Колаж "Сьогодні"

"Політично вмотивована фейкова підозра" – так у партії п'ятого президента України Петра Порошенка "Європейська Солідарність" прокоментували повідомлення ДБР та СБУ про пред'явлення підозри їхньому лідерові у скоєнні державної зради та сприяння діяльності терористичних організацій. І запевнили, що їхній лідер обов'язково повернеться в Україну.

Про це сказано у повідомленні партії на її сторінці у Фейсбуці .

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"Вже скоро як три роки сотні прокурорів Офісу Генерального прокурора, слідчих ДБР та СБУ здійснюють десятки незаконних кримінальних проваджень проти п’ятого Президента на численні прямі вимоги Володимира Зеленського. Всім вже давно зрозуміло – дії правоохоронних органів не мають нічого спільного з правом. Це політичне замовлення Зеленського, маніакально одержимого ідеєю розправи над своїм головним опонентом", – йдеться у заяві партії.

Також у "Європейській солідарності" запевнили, що Петро Олексійович точно повернеться до України з міжнародного турне, яке просто випадково співпало із викликом на допит до ДБР.

"За цей час (за час слідства – Ред.) Порошенко з десяток разів відбував у закордонні відрядження і повертався з них. Так само буде і цього разу. Як би Зеленський не мріяв позбутися лідера опозиції, Петро Порошенко повернеться після візитів на Фанар до Вселенського Патріарха, поїздки до Польщі з зустрічами високого рівня, після новорічно-різдвяних канікул та планованого після них ще одного закордонного відрядження", – сказано у заяві ЄС.

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