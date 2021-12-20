"Порошенко вернется" – в ЕС рассказали, когда ждать экс-президента в Украине

Порошенко улетел, но обещал вернуться / Коллаж "Сегодня"
"Политически мотивированное фейковое подозрение" – так в партии пятого президента Украины Петра Порошенко "Европейская Солидарность" прокомментировали сообщение ГБР и СБУ о предъявлении подозрения их лидеру в совершении государственной измены и содействии деятельности террористических организаций. И заверили, что их лидер обязательно вернется в Украину.
Об этом сказано в сообщении партии на ее странице в Фейсбуке.
Заявление
"Уже скоро три года сотни прокуроров Офиса Генерального прокурора, следователей ГБР и СБУ осуществляют десятки незаконных уголовных производств против пятого Президента на многочисленные прямые требования Владимира Зеленского. Всем уже давно понятно – действия правоохранительных органов не имеют ничего общего с правом. Это политический заказ Зеленского, маниакально одержимого идеей расправы над своим главным оппонентом", – говорится в заявлении партии.
Также в "Европейской солидарности" заверили, что Петр Алексеевич точно вернется в Украину из международного турне, которое просто случайно совпало с вызовом на допрос в ГБР.
"За это время (за время следствия – Ред.) Порошенко с десяток раз отбывал в загранкомандировки и возвращался из них. Так же будет и в этот раз. Как бы Зеленский не мечтал избавиться от лидера оппозиции, Петр Порошенко вернется после визитов на Фанар к Вселенскому Патриарху, поездки в Польшу со встречами высокого уровня, после новогодне-рождественских каникул и планируемой после них еще одной заграничной командировки. К сожалению, для Зеленского, Порошенко вернется. Но вернется по своему собственному графику, а не по сценарию новогодних видосиков Зеленского", – сказано в заявлении ЕС.
Громкое дело
- Напомним, 17 декабря сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) попытались вручить Петру Алексеевичу повестку на допрос, когда он выходил из здания Верховной Рады. Политик очень быстро сел в автомобиль, который тут же поехал, не дождавшись, пока все пассажиры закроют двери в машине.
- Через пару часов Порошенко заметили в аэропорту, а на следующий день он выставил свои фото из Стамбула вместе со Вселенским Патриархом Варфоломеем.
- 16 декабря на сайте ГБР сообщили, что следователи приглашали Порошенко на допрос в рамках расследования дела "по преступной схеме доставки угля с временно оккупированных территорий и содействию террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" группой граждан Украины".
- 20 декабря бывший секретарь СНБО Александр Турчинов во время брифинга заявил, что пятому президенту Украины Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене.
- Следующий этап – выбор меры пресечения. На брифинге представитель Офиса генпрокурора сообщил, что лидера "Европейской солидарности" повторно вызывают в ГБР теперь уже для вручения ходатайства о мере пресечения.