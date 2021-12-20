"Порошенко вернется" – в ЕС рассказали, когда ждать экс-президента в Украине

Порошенко улетел, но обещал вернуться / Коллаж "Сегодня"

"Политически мотивированное фейковое подозрение" – так в партии пятого президента Украины Петра Порошенко "Европейская Солидарность" прокомментировали сообщение ГБР и СБУ о предъявлении подозрения их лидеру в совершении государственной измены и содействии деятельности террористических организаций. И заверили, что их лидер обязательно вернется в Украину.

Об этом сказано в сообщении партии на ее странице в Фейсбуке.

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"Уже скоро три года сотни прокуроров Офиса Генерального прокурора, следователей ГБР и СБУ осуществляют десятки незаконных уголовных производств против пятого Президента на многочисленные прямые требования Владимира Зеленского. Всем уже давно понятно – действия правоохранительных органов не имеют ничего общего с правом. Это политический заказ Зеленского, маниакально одержимого идеей расправы над своим главным оппонентом", – говорится в заявлении партии.

Также в "Европейской солидарности" заверили, что Петр Алексеевич точно вернется в Украину из международного турне, которое просто случайно совпало с вызовом на допрос в ГБР.

"За это время (за время следствия – Ред.) Порошенко с десяток раз отбывал в загранкомандировки и возвращался из них. Так же будет и в этот раз. Как бы Зеленский не мечтал избавиться от лидера оппозиции, Петр Порошенко вернется после визитов на Фанар к Вселенскому Патриарху, поездки в Польшу со встречами высокого уровня, после новогодне-рождественских каникул и планируемой после них еще одной заграничной командировки. К сожалению, для Зеленского, Порошенко вернется. Но вернется по своему собственному графику, а не по сценарию новогодних видосиков Зеленского", – сказано в заявлении ЕС.

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