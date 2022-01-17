Порошенко приїхав до Печерського суду: що йому там "світить"

Петро Порошенко. Фото: колаж "Сьогодні"

П'ятий президент України, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко сьогодні, 17 січня, після повернення з європейської поїздки прибув до Печерського суду.

Про це повідомляє "Сьогодні".

Реклама

На засіданні буде розглянуто клопотання про обрання запобіжного заходу Порошенка у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у мільярд гривень.

Прокурори вже в залі суду і чекають на Порошенка, який виступає на вулиці перед прихильниками.

Повернення політика відбувалося бурхливо. Аеропорт із самого ранку оточили силовики, а прихильники політика зустрічали його біля терміналу.

Реклама

Літак із Порошенком приземлився близько 9:00. На паспортному контролі у нього відібрали паспорт, але повернули за 15 хвилин.

Підозра п'ятому президентові

20 грудня стало відомо, що Петру Порошенку оголосили про підозру. Не останню роль у цьому відіграли "плівки Медведчука". Йому звинувачують у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР".

П'ятого президента підозрюють в участі у злочинній схемі постачання вугілля з тимчасово окупованих територій на загальну суму близько 1,5 мільярда гривень.

На думку слідства, своїми діями фігуранти провадження поставили енергетичну сферу країни у залежність від Росії та терористичних організацій.

Також читайте у нашому матеріалі, як Порошенка чекали під судом.