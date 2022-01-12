Порошенко озвучив план перед поверненням в Україну, який погодили США

Порошенко у Брюсселі спостерігав за переговорами НАТО з Росією / Колаж "Сьогодні"

Народний депутаті та керівник партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко сьогодні виїхав з Варшави до Брюсселя. Як повідомив політик в ефірі телеканалу Прямий, у столиці Бельгії він мав низку зустрічей з європейськими партнерами України.

Питання санкцій

На думку п'ятого президента, проти Москви треба вже зараз вводити санкції.

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"Санкції, які мають бути застосовані вже зараз для того, щоб ослабити Росію, ослабити її військову міць і ослабити апетити Росії щодо України і європейської безпеки загалом", – сказав він.

Зокрема політик наголосив, що всім політичним силам в Україні треба об'єднатися, щоб протистояти планам російського президента Володимира Путіна. За словами Порошенка, такої ж думки дотримуються Сполучені Штати Америки.

"Безумовно, мені дуже сподобалося і стала дуже своєчасним заява заступника державного секретаря, великого друга України, людини, яка дуже добре розуміє ситуацію в Україні, Вікторії Нуланд, яка сказала, що на сьогоднішній день першим пріоритетом для України є єднання політичних сил, не роздмухування конфліктів і неможливість для Путіна підірвати Україну зсередини", – додав він.

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