Порошенко озвучил план перед возвращением в Украину, который согласовали США

Порошенко в Брюсселе наблюдал за переговорами НАТО с Россией / Коллаж "Сегодня"

Народный депутат и руководитель партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко сегодня уехал из Варшавы в Брюссель. Как сообщил политик в эфире телеканала Прямой, в столице Бельгии у него был ряд встреч с европейскими партнерами Украины.

Вопрос санкций

По мнению пятого президента, против Москвы необходимо уже в данный момент вводить санкции.

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"Санкции, которые должны быть применены уже в данный момент для того, чтобы ослабить Россию, ослабить ее военную мощь и ослабить аппетиты России в отношении Украины и европейской безопасности", – сказал он.

В частности, политик подчеркнул, что всем политическим силам в Украине необходимо объединиться, чтобы противостоять планам российского президента Владимира Путина. По словам Порошенко, такого же мнения придерживаются Соединенные Штаты Америки.

"Безусловно, мне очень понравилось и стало очень своевременным заявление заместителя государственного секретаря, великого друга Украины, человека, очень хорошо понимающего ситуацию в Украине, Виктории Нуланд, которая сказала, что на сегодняшний день первым приоритетом для Украины является единение политических сил, не раздувание конфликтов и невозможность для Путина взорвать Украину изнутри", – добавил он.

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