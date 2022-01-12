Москва в пролете! НАТО отказалось выполнить ультиматум Путина

Столтенберг сообщил, что очень сложно будет преодолеть разногласия с Россией

Завершились первые переговоры НАТО с Россией / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Появились первые заявления участников переговоров по предоставлению Кремлю гарантий безопасности, которые прошли в Брюсселе между представителями России и НАТО. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что между сторонами есть существенные разногласия, которые будет сложно преодолеть. Но диалог начался.

"У нас была очень серьезная и прямая дискуссия, что касается Украины и около нее и последствий для европейской безопасности. Существуют существенные отличия между странами-членами НАТО и России по этим вопросам. Наши разногласия будет нелегко преодолеть", – заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам заседание Совета Россия – НАТО, которое завершилось в Брюсселе.

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Об этом сообщает телеканал "Украина 24".

Относительно перспектив закрытых дверей для Украины в Альянсе по требованию Москвы генсек НАТО сказал: "Только Украина и 30 стран-членов НАТО могут принимать решения о готовности вступления, Россия здесь не может накладывать вето".