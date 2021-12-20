Порошенка напророчили зустріч із автоматниками в Україні

Юрій Луценко розповів, для чого була затіяна вся ситуація з Порошенком / Фото: Колаж: Сьогодні

Ситуація з підозрою п'ятому президенту Петру Порошенко була штучно створена для того, щоб конфіскувати його активи. Таку думку в ефірі телеканалу Україна 24 висловив екс-генпрокурор Юрій Луценко.

Як розвиватимуться події

За словами Луценка, після повернення в Україну Порошенка відправлять до СІЗО, після чого йому в суді буде обрано запобіжний захід.

"Якщо я правильно аналізую, то у влади є такий план. По-перше, вони дочекалися, коли Порошенко матиме закордонний візит. Ця інформація досить відкрита, ви це розумієте. Спробували йому в цей день вручити повістку. Після цього заявили, що він втік від них. Ніби не можна було підняти трубку і зателефонувати самому Порошенку, або його адвокату і погодити час візиту до слідчого? У цьому є якась проблема? Коли він повернеться його зустрінуть в аеропорту автоматники, тому, що він нібито буде в українському розшуку. Автоматники завезуть його до СІЗО і все це лише для новорічної картинки. Із СІЗО його відправлять до суду, суд обере йому запобіжний захід, і потім, РНБО ухвалить рішення конфіскувати його активи", – розповів екс-генпрокурор.

У чому підозрюють Порошенка