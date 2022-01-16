На Порошенка чекатимуть у Львові: аеропорт "візьмуть в облогу"

У Мережі з'явилися чутки, що п'ятий президент України Петро Порошенко може прилетіти 17 січня не до Києва, а до Львова. Це пов'язано з тим, що перший заступник голови партії "Європейська солідарність" Олег Синютка збирає великий мітинг у львівському аеропорту 17 січня, повідомляє ZAXID.NET.
Синютка не вказав причини мітингу, зазначивши лише у заявці "на захист демократії та закону". У листі, надісланому Синюткою до Львівської міськради 14 січня, йдеться, що територіальна організація партії "Європейська солідарність" має намір провести 17 січня мітинг у Львові на вул. Любінська, 168. За цією адресою знаходиться Львівський аеропорт.
Акція призначена на 13 годину, очікується, що вона проходитиме дві години за участю 10 тисяч осіб. Організатором зборів та відповідальним за дотримання громадського порядку вказаний сам Олег Синютка.
При цьому як пресслужба партії, так і Олег Синютка не прокоментували, з чим пов'язаний мітинг саме у день повернення Петра Порошенка.
Сам Порошенко на брифінгу у Варшаві сказав, що планує летіти саме до Києва. Проте він не виключив, що літак можуть посадити в іншому місті.
"Чи можуть його посадити в іншому аеропорту? Так, можуть, і вони спеціально і дуже уважно вивчають досвід із Протасевичем (білоруським опозиціонером – ред.) – де, що, куди саджати. Тому що вони літак із "вагнерівцями" не можуть посадити, а літак WizzAir вони можуть посадити. Але я дуже сподіваюсь, що цього не станеться", — сказав політик.
Повернення Петра Порошенка
- П'ятий президент України планує повернутися до України 17 січня після здійснення низки міжнародних візитів та новорічних свят.
- Порошенко підозрюється у державній зраді та сприянні терористичним організаціям "ДНР" та "ЛНР".
- 29 грудня у партії Порошенка пройшли обшуки. Керівник центрального штабу ЄС Олександр Турчинов розповів, що й у кого шукали силовики.
- Окрім цього, 6 січня Печерський суд Києва наклав арешт на все майно та активи голови партії "Європейська солідарність" та п'ятого президента держави Петра Порошенка.
- Раніше ми писали про те, на чому Петро Порошенко летить в Україну та скільки коштує квиток.