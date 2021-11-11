Напівголого Саакашвілі натовпом занесли до палати: відео його "розбірок" у в'язниці

У Саакашвілі нові пригоди у в'язниці. Колаж "Сьогодні"

Голову Виконавчого комітету реформ України Міхеїла Саакашвілі доставили до нової в'язниці, застосувавши силу, у ліфт його взагалі заносили.

Відповідне відео він показав у Facebook.

Реклама

Політик навіть не став описувати дії грузинських силовиків, зазначивши: "Без коментарів".

На відео можна побачити, як на вході до будівлі Саакашвілі чіплявся за стіну, але його заштовхали всередину. А потім, через його спротив, кілька людей буквально занесли Саакашвілі до ліфта, після чого просто несли його коридором до палати.

Реклама

У палаті тюремної лікарні теж не все було гладко. Там Саакашвілі розлючено перекинув медичне обладнання і кидався на тюремника.

Як політика перевозили вертольотом