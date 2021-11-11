Напівголого Саакашвілі натовпом занесли до палати: відео його "розбірок" у в'язниці

У Саакашвілі нові пригоди у в'язниці. Колаж "Сьогодні"
Голову Виконавчого комітету реформ України Міхеїла Саакашвілі доставили до нової в'язниці, застосувавши силу, у ліфт його взагалі заносили.
Відповідне відео він показав у Facebook.
Політик навіть не став описувати дії грузинських силовиків, зазначивши: "Без коментарів".
На відео можна побачити, як на вході до будівлі Саакашвілі чіплявся за стіну, але його заштовхали всередину. А потім, через його спротив, кілька людей буквально занесли Саакашвілі до ліфта, після чого просто несли його коридором до палати.
У палаті тюремної лікарні теж не все було гладко. Там Саакашвілі розлючено перекинув медичне обладнання і кидався на тюремника.
Як політика перевозили вертольотом
- Нещодавно консиліум лікарів зробив термінову заяву щодо необхідності негайного переведення політика до лікарні з мультитехнологічною апаратурою. Після цього 8 жовтня Саакашвілі на гелікоптері вивезли з виправної колонії № 12.
- Український омбудсмен Людмила Денісова розповіла, що його перевезли до виправної колонії № 18 біля Тбілісі. За її словами, там тримають осіб, які потрапили за ґрати ще за часів президентства Саакашвілі в Грузії.
- Також ми показували відео нової в'язниці Саакашвілі та те, як на його приїзд відреагували зеки.