Полуголого Саакашвили толпой занесли в палату: видео его "разборок" в тюрьме

У Саакашвили новые приключения в тюрьме. Коллаж "Сегодня"
Главу Исполнительного комитета реформ Украины Михеила Саакашвили доставили в новую тюрьму с применением силы, в лифт его вообще заносили.
Соответствующее видео он показал в Facebook.
Политик даже не стал описывать действия грузинских силовиков, написав: "Без комментариев".
На видео можно увидеть, как на входе в здание Саакашвили цеплялся за стену, но его затолкали внутрь. А потом, из-за его сопротивления, Саакашвили несколько человек буквально занесли в лифт, после чего просто несли его по коридору до палаты.
В палате тюремной больницы тоже было не все гладко. Там он разъяренный опрокинул медицинское оборудование и бросался на тюремщика.
Как политика перевозили на вертолете
- Недавно консилиум врачей сделал срочное заявление о необходимости немедленного перевода политика в больницу с мультитехнологической аппаратурой. В результате 8 октября Саакашвили на вертолете вывезли из исправительной колонии №12.
- Украинский омбудсмен Людмила Денисова рассказала, что его перевезли в исправительную колонию №18, что возле Тбилиси. По ее словам, там содержатся лица, которые попали за решетку еще во времена президентства Саакашвили в Грузии.
- Также мы показывали видео, как выглядит новая тюрьма Саакашвили и как на его приезд отреагировали зэки.