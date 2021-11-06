Отримав із дробовика: Киві помстилися за "розстріляного" Бандеру (відео)

Невідомі активісти відповіли Киві. Фото: колаж "Сьогодні"
П'ятеро невідомих хлопців зі зброєю в руках записали відео у відповідь народному депутату від "Опозиційної платформи – За життя" Іллі Киві, який у День визволення Києва від нацистів запостив у соцмережах провокаційний ролик про Степана Бандеру.
Відповідне відео з'явилося у Telegram-каналі "Інсайдер UA".
Як розвивалися події
Нагадаємо, що сьогодні, 6 листопада, Ілля Кива опублікував відео з тиру, де показав, як розстрілює портрети українських націоналістів, зокрема Степана Бандеру. Подібний перформанс відбувається не вперше.
Наприклад, 5 жовтня, у день річниці смерті лідера українських націоналістів Степана Бандери, Ілля Кива стріляв із автомата та запускав салют. За фактом стрілянини проти нардепа з "ОПЗЖ" було відкрито кримінальну справу.
Цього разу вчинок Іллі Киви не залишився непоміченим не лише правоохоронцям. Як повідомляє "Інсайдер UA", у соціальних мережах поширюється відео з відповіддю Іллі Киві.
Група невідомих із масками у вигляді обличчя Степана Бандери з пістолетами та дробовиками у руках стріляє у портрет народного депутата від "ОПЗЖ". На відео чути гасло: "Слава нації! Смерть ворогам!".
Скандали з Кивою
- Нещодавно у відповідь на спецоперацію СБУ з нейтралізації "силового центру" проросійського громадського об'єднання, яке контролював Кива, народний депутат України обізвав спецслужби "бл*дями".
- Влітку Кива привітав українців з Днем молоді в "радянській" шапці з зіркою.
- А трохи раніше Кива назвав Україну "колискою фашизму в Європі".
- 7 жовтня він привітав Путіна з днем народження, назвавши його захисником моралі та віри.
- 9 жовтня Кива влаштував перепалку з бійцями ЗСУ з передової. Він здивувався, що військові звернулися до нього не за статутом.