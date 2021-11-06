Отримав із дробовика: Киві помстилися за "розстріляного" Бандеру (відео)

Невідомі активісти відповіли Киві. Фото: колаж "Сьогодні"

П'ятеро невідомих хлопців зі зброєю в руках записали відео у відповідь народному депутату від "Опозиційної платформи – За життя" Іллі Киві, який у День визволення Києва від нацистів запостив у соцмережах провокаційний ролик про Степана Бандеру.

Відповідне відео з'явилося у Telegram-каналі "Інсайдер UA".

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Як розвивалися події

Нагадаємо, що сьогодні, 6 листопада, Ілля Кива опублікував відео з тиру, де показав, як розстрілює портрети українських націоналістів, зокрема Степана Бандеру. Подібний перформанс відбувається не вперше.

Наприклад, 5 жовтня, у день річниці смерті лідера українських націоналістів Степана Бандери, Ілля Кива стріляв із автомата та запускав салют. За фактом стрілянини проти нардепа з "ОПЗЖ" було відкрито кримінальну справу.

Цього разу вчинок Іллі Киви не залишився непоміченим не лише правоохоронцям. Як повідомляє "Інсайдер UA", у соціальних мережах поширюється відео з відповіддю Іллі Киві.

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Група невідомих із масками у вигляді обличчя Степана Бандери з пістолетами та дробовиками у руках стріляє у портрет народного депутата від "ОПЗЖ". На відео чути гасло: "Слава нації! Смерть ворогам!".

Скандали з Кивою