Польща пригрозила перекрити залізницю з Білоруссю

Залізничний переїзд "Брузги" може бути закритий / Колаж "Сьогодні"

Польща продовжує шукати варіанти, як змусити невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка припинити шантаж Євросоюзу нелегальними мігрантами. Наразі розглядається варіант припинення залізничного сполучення.

Про це повідомляє агентство RMF 24 з посиланням на лист головнокомандувача прикордонної служби Польщі до голови Держприкордонкомітету Білорусі.

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Ультиматум

У листі сказано, що Польща попереджає сусідню державу про намір закрити залізничний прикордонний перехід у Кузниці ("Брузги" з білоруського боку) доти, доки Мінськ не стабілізує ситуацію в цьому районі. Мовляв, численні інциденти та напади на польські служби загрожують безпеці перевезень.

На виконання цієї вимоги Мінську дали три дні. У листі висловлюється очікування, що ситуація прикордонного переходу в Кузниці стабілізується не пізніше, ніж до неділі 21 листопада.

Ситуація