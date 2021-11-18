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На білорусько-польському кордоні загинула однорічна дитина мігрантів

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
18 листопада, 16:45
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Це вже 12 жертва режиму Лукашенка на кордоні
У сирійської пари померла однорічна дитина. Фото: колаж "Сьогодні"
У сирійської пари померла однорічна дитина. Фото: колаж "Сьогодні"

У лісі на кордоні Білорусі та Польщі загинула однорічна дитина сирійських мігрантів. Його батькам також знадобилася допомога.

Про це повідомляє Polsat News.

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Що відомо?

Вночі рятувальники отримали повідомлення про те, що в лісі знаходиться людина, якій потрібна допомога. На місці події вони виявили зневодненого та голодного чоловіка із сильними болями внизу живота. Крім нього допомоги потребувала сирійська пара. У чоловіка була рвана рана руки, а у жінки – ножове поранення в гомілку. Їхня однорічна дитина померла в лісі.

Як з'ясувалося, мігранти з Сирії блукали лісом понад півтора місяці.

Жертви режиму Лукашенка

Зазначимо, що Медична рятувальна група PCPM є групою швидкого реагування на гуманітарні кризи, створеною в Польському центрі міжнародної допомоги. Вони стежать, щоб люди, які отримали допомогу, не залишилися на самоті.

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"Вони отримують гуманітарну допомогу. Ми не залишаємо людей без допомоги", – додали рятувальники.

Своєю чергою, голова правління мусульманської релігійної громади Бохоніки Мацей Щеснович заявив, що на кордоні вже загинули 11 осіб – однорічне немовля стало 12-м у цьому списку.

Загроза спалаху COVID-19 серед мігрантів

У Білорусі зафіксовано перший випадок захворювання на COVID-19 серед мігрантів. Його вже доправили до лікарні. Про це повідомляє DW.

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Відомо, що у пункті розміщення мігрантів у центрі, що відкрився 16 листопада, близько 1000 людей спали в тісному приміщенні на підлозі протягом двох останніх ночей.

За даними білоруської сторони, в одному із приміщень пункту розміщення мігрантів відкриється центр вакцинації. Мігрантів прищеплюватимуть китайською вакциною. Кілька днів тому Білорусь отримала 1,5 млн. доз препарату від виробника Sinopharm з КНР.

Що відбувається на білорусько-польському кордоні

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