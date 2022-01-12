Прикордонники готуються до арешту: екснардеп розкрив таємницю повернення Порошенка

Порошенка чекають в аеропорту. Колаж "Сьогодні"
Державна прикордонна служба України готується затримати п'ятого президента Петра Порошенка прямо в аеропорту після прильоту до Києва. Вже навіть відомий точний час рейсу. Про це повідомив у Telegram колишній народний депутат Ігор Мосійчук.
"Дані з бази Держприкордонслужби вказують, що п'ятий президент Петро Порошенко прибуває до України 17 січня о 9:10 рейсом W61567 Варшава-Київ", – Написав він.
За його словами, у прикордонників уже стоїть навпроти прізвища Порошенка позначка – "арешт".
Порошенко у Польщі
Державне бюро розслідувань заявило, що вивчило обставини від'їзду з країни підозрюваного у держзраді п'ятого президента 17 грудня, одразу після того, як слідчі ДБР не змогли вручити йому повістку на допит. Силовики зробили висновки, що Порошенко відлетів із країни поспішно.
Сам Порошенко розповів, що заради допиту у Державному бюро розслідувань не мав наміру ламати свій графік закордонних поїздок як державного діяча. Він навіть пообіцяв відповідь Зеленському за підозрою у держзраді.
В той же час нардеп обіцяв повернутися до України 17 січня.
У чому підозрюють Порошенка
- Нагадаємо, 20 грудня стало відомо, що Петру Порошенку оголосили про підозру. Не останню роль у цьому відіграли "плівки Медведчука". Йому закидають державну зраду та сприяння діяльності терористичних організацій "ДНР" та "ЛНР". За версією слідства, п'ятого президента підозрюють в участі у злочинній схемі постачання вугілля з тимчасово окупованих територій на загальну суму близько 1,5 мільярда гривень. На думку слідства, своїми діями фігуранти провадження поставили енергетичну сферу країни у залежність від Росії та терористичних організацій.
- 24 грудня суд дозволив затримати Порошенка для його примусового приводу до суду, де йому обиратимуть запобіжний захід. Прокуратура проситиме арешт із можливістю внесення застави в один мільярд гривень.
- При цьому Порошенко вважає, що перед тим, як висувати підозру у держзраді п'ятому президенту, потрібно мати залізні докази – для суспільства та для наших міжнародних партнерів.