Прикордонники готуються до арешту: екснардеп розкрив таємницю повернення Порошенка

Порошенка чекають в аеропорту. Колаж "Сьогодні"

Державна прикордонна служба України готується затримати п'ятого президента Петра Порошенка прямо в аеропорту після прильоту до Києва. Вже навіть відомий точний час рейсу. Про це повідомив у Telegram колишній народний депутат Ігор Мосійчук.

"Дані з бази Держприкордонслужби вказують, що п'ятий президент Петро Порошенко прибуває до України 17 січня о 9:10 рейсом W61567 Варшава-Київ", – Написав він.

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За його словами, у прикордонників уже стоїть навпроти прізвища Порошенка позначка – "арешт".

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Державне бюро розслідувань заявило, що вивчило обставини від'їзду з країни підозрюваного у держзраді п'ятого президента 17 грудня, одразу після того, як слідчі ДБР не змогли вручити йому повістку на допит. Силовики зробили висновки, що Порошенко відлетів із країни поспішно.

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Сам Порошенко розповів, що заради допиту у Державному бюро розслідувань не мав наміру ламати свій графік закордонних поїздок як державного діяча. Він навіть пообіцяв відповідь Зеленському за підозрою у держзраді.

В той же час нардеп обіцяв повернутися до України 17 січня.

У чому підозрюють Порошенка