Пограничники готовятся к аресту: экс-нардеп раскрыл тайну возвращения Порошенко

Порошенко ждут в аэропорту. Коллаж "Сегодня"

Государственная пограничная служба Украины готовится задержать пятого президента Петра Порошенко прямо в аэропорту по прилете в Киев. Уже даже известно точное время рейса. Об этом сообщил в Telegram бывший народный депутат Игорь Мосийчук.

"Данные из базы Госпогранслужбы указывают, что пятый президент Петр Порошенко прибывает в Украину 17 января в 9:10 рейсом W61567 Варшава – Киев", – написал он.

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По его словам, у пограничников уже стоит напротив фамилии Порошенко пометка – "арест".

Порошенко в Польше

Государственное бюро расследований заявило, что изучило обстоятельства отъезда из страны подозреваемого в госизмене пятого президента 17 декабря, сразу после того, как следователи ГБР не смогли вручить ему повестку на допрос. Силовики сделали выводы, что Порошенко улетел из страны в спешном порядке.

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Сам Порошенко рассказал, что ради допроса в Государственном бюро расследований не собирался ломать свой график зарубежных поездок как государственного деятеля. Он даже пообещал ответ Зеленскому по подозрению в госизмене.

В то же время нардеп обещал вернуться в Украину 17 января.

В чем подозревают Порошенко