Підозри не отримували! Адвокат розповіла, як затримували Кузьміних

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Адвокат Сергія Кузьміних Лариса Криворучко в ефірі телеканалу Україна 24 розповіла про те, що ніякого затримання насправді не було.

Вона зазначила, що в НАБУ вони з нардепом приїхали самі, щоб перевірити інформацію про те, що він нібито у розшуку.

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"Сьогодні я зі своїм клієнтом прибули до НАБУ для того, щоб уточнити інформацію, яка є у ЗМІ щодо розшукових дій стосовно мого підзахисного. Тому що станом на сьогодні ми жодних повісток та підозр не отримували, ні я як адвокат, ні мій клієнт І з цієї причини ми самостійно приїхали до НАБУ, попросили викликати чергового детектива, набирали нашого детектива і десь за пів години до нас вийшли співробітники НАБУ й повідомили, що мого клієнта затримують співробітники НАБУ в приміщенні НАБУ, бо він добровільно прийшов. Не було ніякого затримання, ми приїхали, і нам повідомили, що нібито його затримано", – сказала вона.

За словами адвоката, повідомлення про підозру депутату в установленому порядку не було вручено.

Крім того, говорячи про те, що судове засідання для розгляду клопотання про обрання підозрюваному Кузьміних запобіжного заходу призначено на 15:00, Криворучко зазначила, що це ще не точний час – необхідні документи ще заповнюють.

Ситуація з НАБУ та повістками

3 лютого НАБУ оголосило у розшук Кузьміних через систематичну неявку підозрюваного на виклики правоохоронних органів, відсутність його за місцем проживання та переховування від детективів.

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Зазначається, що йому буде вручено клопотання про обрання запобіжного заходу.

Проте адвокат нардепа розповідала, що політик не зміг прийти на допит у НАБУ через хворобу.

У чому звинувачують Кузьміних