Подозрения не получали! Адвокат рассказала, как задерживали Кузьминых

Нардеп с адвокатом в здании НАБУ в момент задержания. Фото: НАБУ / Фото: Коллаж: Сегодня

Адвокат Сергей Кузьминых Лариса Криворучко в эфире телеканала Украина 24 рассказала о том, что никакого задержания на самом деле не было.

Она отметила, что в НАБУ они с нардепом приехали самостоятельно, чтобы проверить информацию о том, что он якобы в розыске.

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"Сегодня я со своим клиентом прибыли в НАБУ для того, чтобы уточнить информацию, которая находится в СМИ касательно розыскных действий в отношении моего подзащитного. Потому, что по состоянию на сегодня, мы никаких повесток и подозрений не получали, ни я, как адвоката, ни мой клиент. И по этой причине мы самостоятельно приехали в НАБУ. Попросили вызвать дежурного детектива, набирали нашего детектива и где-то через полчаса к нам вышли сотрудники НАБУ и сообщили, что моего клиента задерживают сотрудники НАБУ в помещении НАБУ потому, что он добровольно пришел. Не было никакого задержания, мы приехали и нам сообщили о том, что якобы он задержан", – сказала она.

По ее словам, что уведомление о подозрении депутату в установленном порядке не вручили.

Кроме того, говоря о том, что судебное заседание по рассмотрению ходатайства об избрании подозреваемому Кузьминых меры пресечения назначено на 15:00, она отметила, что это еще не точное время потому, что они еще заполняют необходимые документы.

Ситуация с НАБУ и повестками

3 февраля НАБУ объявило в розыск Кузьминых из-за систематической неявки подозреваемого на вызовы правоохранительных органов, отсутствия его по месту жительства и укрывательства от детективов.

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Отмечается, что депутат находился в розыске в связи с укрывательством от правоохранителей. Ему будет вручено ходатайство об избрании меры пресечения.

Однако адвокат нардепа рассказывала, что политик не смог прийти на допрос в НАБУ из-за болезни.

В чем обвиняют Кузьминых