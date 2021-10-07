Перший пішов. Представнику Укрексімбанку повідомили про підозру

Поліція взялася за фігурантів справи про напад на журналістів. Колаж "Сьогодні"
Поліція повідомила про підозру одній з посадових осіб Укрексімбанку у справі про напад на журналістів.
Про це повідомляє київська прокуратура.
Представника банку підозрюють у перешкоджанні законної професійної діяльності журналістів (ч.1, 3 ст. 171 КК України).
"Місцезнаходження ще однієї службової особи банку, відносно якої також складено повідомлення про підозру, встановлюється", – йдеться в заяві прокуратури.
Нагадаємо, 6 жовтня в прокуратурі говорили, що підозри складені на двох осіб банку, а в ЗМІ заявляли, що мова йде також і про главу банку Євгена Мецгера, ось тільки банкіра не змогли знайти на роботі.
З чого почався скандал
- Журналісти "Схем" записували інтерв'ю з головою правління Укрексімбанку Євгеном Мецгером. Потім йому не сподобалося одне із запитань, і він наказав охороні "прибрати камери" і "дістати з них касети".
- За словами журналістів, співробітники банку застосували силу до оператора, відібрали дві камери і карти із записом. До того ж журналістам забороняли знімати все на телефон, а також попросили залишити приміщення. Через годину "Схемам" повернули техніку, але інтерв'ю і відео нападу були видалені.
- У самому банку заявили, що журналіст поставив низку запитань Мецгеру щодо надання інформації про діяльність клієнтів банку. Також у фінустанові зазначають, що журналістом без будь-якого обґрунтування були висловлені припущення про нібито допущені банком порушення в межах відповідних правовідносин. Інформація, яка вимагалася, відповідно до статті 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", є банківською таємницею. Пізніше глава Укрексімбанку склав повноваження на час розслідування.
- В Офісі президента теж заявили, що Мецгер має бути відсторонений, і зазначили, що така поведінка топменеджера неприпустима.