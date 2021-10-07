Первый пошел. Представителю Укрэксимбанка сообщили о подозрении

Полиция взялась за фигурантов дела о нападении на журналистов. Коллаж "Сегодня"
Полиция сообщила о подозрении одному из должностных лиц Укрэксимбанка в деле о нападении на журналистов.
Об этом сообщает киевская прокуратура.
Представителя банка подозревают в препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов (ч. 1, 3 ст. 171 УК Украины).
"Местонахождение еще одного должностного лица банка, в отношении которого также составлено сообщение о подозрении, устанавливается", – говорится в заявлении прокуратуры.
Напомним, 6 октября в прокуратуре говорили, что подозрения составлены на двух лиц банка, а в СМИ заявляли, что речь идет также и о главе банка Евгении Мецгере, вот только банкира не смогли найти на работе.
С чего начался скандал
- Журналисты "Схем" записывали интервью с председателем правления Укрэксимбанка Евгением Мецгером. Затем ему не понравился один из вопросов, и он приказал охране "убрать камеры" и "достать из них кассеты".
- По словам журналистов, сотрудники банка применили силу к оператору, отобрали две камеры и карты с записью. Кроме этого, журналистам запрещали снимать все на телефон, а также попросили покинуть помещение. Спустя час "Схемам" вернули технику, но интервью и видео нападения были удалены.
- В самом банке заявили, что журналист поставил ряд вопросов Мецгеру относительно предоставления информации о деятельности клиентов банка. Также в финучреждении отмечают, что журналистом без какого-либо обоснования были высказаны предположения о якобы допущенных банком нарушениях в рамках соответствующих правоотношений. Запрашиваемая информация, в соответствии со статьей 60 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", является банковской тайной. Позже глава Укрэксимбанка сложил полномочия на время расследования.
- В Офисе президента тоже заявили, что Мецгер должен быть отстранен, и отметили, что такое поведение топ-менеджера неприемлемо.