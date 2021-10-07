Первый пошел. Представителю Укрэксимбанка сообщили о подозрении

Полиция взялась за фигурантов дела о нападении на журналистов. Коллаж "Сегодня"

Полиция сообщила о подозрении одному из должностных лиц Укрэксимбанка в деле о нападении на журналистов.

Об этом сообщает киевская прокуратура.

Реклама

Представителя банка подозревают в препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов (ч. 1, 3 ст. 171 УК Украины).

"Местонахождение еще одного должностного лица банка, в отношении которого также составлено сообщение о подозрении, устанавливается", – говорится в заявлении прокуратуры.

Напомним, 6 октября в прокуратуре говорили, что подозрения составлены на двух лиц банка, а в СМИ заявляли, что речь идет также и о главе банка Евгении Мецгере, вот только банкира не смогли найти на работе.

Реклама

С чего начался скандал