"Відкрию таємницю": Порошенко розповів, як за ним стежать

П'ятий президент України Петро Порошенко розповів про стеження за собою під час його перебування у країні під час свого брифінгу у Польщі, який транслював телеканал "Україна 24".

"Коли щось розслідуєш, я хочу порадити ДБР, обов'язково подумай про те, щоб не вийти на себе. Я вам відкрию таємницю: я квитки собі не купую. Я їх замовляю у travel agency, і воно цим займається. Але той факт, що вони стежать, куди і як я поїхав, що казав, хто і коли замовляв квитки, свідчить лише про одне: вони незаконно стежать за лідером опозиції. Вони прослуховують мої телефони, супроводжують мої авто, дивляться, куди я полетів. Вас не здивувало, що поки я був не в Україні, жоден телеграм-канал не опублікував, де я перебуваю? Чому — тому, що я не купував квитки в Україні", — сказав він.

Порошенко також обурився витратою ресурсів на стеження за собою.

"Це не нормально. У США за Уотергейт був імпічмент. Коли Зеленський думає, що він може стежити за моїми пересуваннями, що вся правоохоронна система... Дивіться, як тільки я за кордоном, про мене немає інформації. Щойно я щось замовляю в Україні, задіяна розвідка. І в мене обурення. Мільйони гривень витрачаються на те, щоб стежити за Порошенком замість того, щоб збирати інформацію щодо Путіна та Росії. Це точно нісенітниця, і за це треба буде відповідати", — сказав політик.

Справа Порошенка