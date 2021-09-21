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ООН повинна визнати "Кримську платформу": перша заява Зеленського в Нью-Йорку

Сергій Мартинець
21 вересня, 10:01
Глава держави розповів, з якими лідерами держав зустрінеться найближчим часом

Зеленський звернувся до організації з важливим закликом. Колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський прибув до Нью-Йорка. Насамперед поклав квіти до меморіалу в пам'ять жертв теракту 11 вересня, а потім поділився очікуваннями від виступу на Генасамблеї ООН і майбутніх зустрічей.

Про це повідомляє телеканал ДОМ.

Зеленський біля меморіалу. Фото: facebook.com/zelenskiy95

На запитання, чи вірить він в ефективність ООН при вирішенні питання Донбасу і Криму, він відповів: "Ефективність? Складно сказати".

"Це один з центральних майданчиків, на якому збираються всі лідери, від кого залежить вирішення важливих питань... Для нас важливо, щоб ООН, керівництво ООН офіційно визнали "Кримську платформу", для нас це важливо", – сказав Зеленський.

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За його словами, МЗС Туреччини вже виступило із заявою про невизнання окупації Криму Росією. Також там зазначили, що не визнають і виборів на півострові до Держдуми РФ, тому що голосували українці, що заборонено міжнародним правом.

Президент додав, що у нього плануються зустрічі на полях Генасамблеї з президентом Туреччини, прем'єр-міністром Великої Британії та багатьма іншими високопоставленими політиками.

Виступ Зеленського на Генасамблеї ООН 2020-го

Нагадаємо, нещодавно голова МЗС України Дмитро Кулеба поскаржився на ООН через те, що організація відмовилася брати участь в першому саміті "Кримської платформи".

Також читайте в нашому матеріалі, чого чекати від виступу Зеленського в ООН і які питання порушить Україна. Участь в Генасамблеї ООН для України вкрай необхідна, кажуть експерти.

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