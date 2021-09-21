ООН повинна визнати "Кримську платформу": перша заява Зеленського в Нью-Йорку

Зеленський звернувся до організації з важливим закликом. Колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський прибув до Нью-Йорка. Насамперед поклав квіти до меморіалу в пам'ять жертв теракту 11 вересня, а потім поділився очікуваннями від виступу на Генасамблеї ООН і майбутніх зустрічей.

Про це повідомляє телеканал ДОМ.

Зеленський біля меморіалу. Фото: facebook.com/zelenskiy95

На запитання, чи вірить він в ефективність ООН при вирішенні питання Донбасу і Криму, він відповів: "Ефективність? Складно сказати".

"Це один з центральних майданчиків, на якому збираються всі лідери, від кого залежить вирішення важливих питань... Для нас важливо, щоб ООН, керівництво ООН офіційно визнали "Кримську платформу", для нас це важливо", – сказав Зеленський.

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За його словами, МЗС Туреччини вже виступило із заявою про невизнання окупації Криму Росією. Також там зазначили, що не визнають і виборів на півострові до Держдуми РФ, тому що голосували українці, що заборонено міжнародним правом.

Президент додав, що у нього плануються зустрічі на полях Генасамблеї з президентом Туреччини, прем'єр-міністром Великої Британії та багатьма іншими високопоставленими політиками.

Виступ Зеленського на Генасамблеї ООН 2020-го

Рік тому Зеленський на Генасамблеї ООН нагадав присутнім, що запасної планети у нас немає, живемо тільки раз. Також він порівняв пандемію коронавірусу з Другою світовою війною.

Зеленський у своїй промові підкреслив, що є главою держави, у якої в XXI столітті Росія анексувала Крим, держави, яка не перший рік стримує військову агресію РФ на сході країни. Він назвав три кроки, як закінчити війну на Донбасі.

Також президент України розкритикував ООН. Тоді він вказав на безпорадність організації проти Росії і запропонував рішення.

Нагадаємо, нещодавно голова МЗС України Дмитро Кулеба поскаржився на ООН через те, що організація відмовилася брати участь в першому саміті "Кримської платформи".

Також читайте в нашому матеріалі, чого чекати від виступу Зеленського в ООН і які питання порушить Україна. Участь в Генасамблеї ООН для України вкрай необхідна, кажуть експерти.