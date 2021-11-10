"Він медик і все чудово розумів": що говорять про повішеного брата Павлова у Кривому Розі

У міському онкологічному центрі вирішили не оперувати Бориса / Колаж "Сьогодні"

Знайдений повішеним 10 листопада вдень 50-річний Борис Павлов – двоюрідний брат загиблого мера Кривого Рогу Костянтина Павлова і померлого за загадкових обставин його брата Андрія – лікувався від важкого захворювання. Проте лікарі відмовили йому у терміновій операції. Про це кажуть рідні померлого.

Близькі про Бориса Павлова

Місцеве видання Свої. Кривий Ріг дізналося, що днями покійному, який уже страждав на туребкульоз, поставили діагноз рак шлунка.

Реклама

За словами колишньої цивільної дружини померлого Анастасії Тесленко, яка, ймовірно, і знайшла Бориса повішеним, він збирався лягати на операцію. Проте лікарі провели консиліум та відмовили на тій підставі, що пацієнт хворіє ще й на туберкульоз.

Друг Бориса Павлова Олександр розповів, що останнім часом чоловік був замкнутим через проблеми зі здоров'ям. Він не пив, не курив, буквально позавчора з туберкульозного диспансеру його направили до онкодиспансеру.

"Ходив сам не свій, жовтий. Мабуть, нерви не витримали. Вчора він у онко з'їздив, але ми не спілкувалися після цього. Він був замкнутий, він сам медик і чудово розуміє свій діагноз і жив сам", – каже Олександр.

Реклама

Саме тяжкі хвороби Олександр вважає основною причиною самогубства свого друга.

Трагедія родини Павлова