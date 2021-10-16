"Звертаюся до тебе з проханням": Тимошенко записала відео для Саакашвілі

Тимошенко звернулася до Саакашвілі з важливим проханням. Колаж "Сьогодні"
Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко записала відеозвернення з проханням до українсько-грузинського політикка Міхеїла Саакашвілі припинити голодування, оскільки стан його здоров'я погіршується.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Саакашвілі.
Вона зазначила, що знає Саакашвілі ще з 2005 року, коли їздила до нього з візитом на посаді прем'єр-міністра України.
"У нас з Міхеїлом часто були різні позиції. Ми неодноразово сперечалися, але все це людські відносини. Одне я знаю точно: він щиро підтримує сильну і демократичну Україну. Він любить і бореться за Грузію, сильну, демократичну, вільну і успішну, і це для нього найголовніше", – сказала Тимошенко.
Політик нагадала, що теж пройшла через політичні репресії і знає, що це таке перебувати в політичному ув'язненні. Вона вважає, що несправедливо позбавляти людину свободи через політичні боротьби і переконання.
"Міхеїл має незаперечне і беззастережне право бути вільним на своїй батьківщині, а не в тюрмі, і на волі захищати свою рідну Грузію. Дорогий Міхо, я, як ніхто інший, прекрасно знаю, що голодування в тюрмі – мало не єдина форма протесту, і я прекрасно розумію твої мотиви, чому ти змушений був це зробити. Але сьогодні я звертаюся до тебе з наполегливим проханням – будь ласка, припини голодування, ти потрібен своїй країні живим, здоровим і сильним. Я закликаю людей, які підтримують його, звернутися з проханням припинити голодування", – заявила Тимошенко.
Саакашвілі в грузинському ув'язненні
- Експрезидент Грузії прилетів до країни через 8 років після того, як залишив її. Він мав намір підтримати свою партію на виборах. Саакашвілі все ж затримали в Грузії.
- Раніше йому були винесені два вироки – у справі про вбивство Сандро Гіргвліані і про побиття депутата Валерія Гелашвілі. Загалом він має провести у в'язниці шість років з моменту арешту 1 жовтня. До того ж, Саакашвілі є фігурантом справ про розгін опозиційного мітингу 7 листопада 2007 року, про погром телекомпанії "Імеді" і про розтрату коштів з держбюджету – їх поки що розглядають суди.
- Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що Україна зробить усе можливе для звільнення Саакашвілі, а прем'єр-міністр Грузії заявив, що політик повернеться в Україну тільки після того, як відсидить строк у в'язниці.
- Політик оголосив про голодування і саме тому у нього різко погіршилося здоров'я. Він заявляв, що схуд за гратами на 15 кг. У Саакашвілі почалися проблеми з моторикою і дикцією.