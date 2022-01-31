Потрібні переговори, а не війська: Зеленський готовий до зустрічі з Путіним

/ Фото: Reuters, Офіційний сайт президента України

Президент України Володимир Зеленський готовий зустрітися із президентом Володимиром Путіним. Про це заявив постпред України Сергій Кислиця на відкритому засіданні Ради безпеки ООН.

За його словами, конфлікт потрібно вирішувати на переговорах, а не стягуванням військ та залякуванням.

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"Мій президент неодноразово зазначав, що готовий зустрітися з російським колегою. Якщо Росія має якісь питання до України, то краще сісти і поговорити, а не стягувати війська і залякувати Україну", — сказав Кислиця.

Він зазначив, що Україна виступає за відкриті канали для діалогу з Росією. Постпред України додав, що Київ не планує військового наступу на Донбасі чи у Криму.

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Розмови про зустріч Путіна та Зеленського