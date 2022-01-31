Нужны переговоры, а не войска: Зеленский готов ко встрече с Путиным

Зеленский готов встретиться с Путиным / Фото: Reuters, Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с президентом Владимиром Путиным. Об этом заявил постпред Украины Сергей Кислица на открытом заседании Совбеза ООН.

По его словам, конфликт нужно решать на переговорах, а не взиманием войск и запугиванием.

Реклама

"Мой президент неоднократно отмечал, что готов встретиться с российским коллегой. Если у России есть какие-то вопросы к Украине, то лучше сесть и поговорить, а не стягивать войска и запугивать Украину", — сказал Кислица.

Он отметил, что Украина выступает за открытые каналы для диалога с Россией. Постпред Украины добавил, что Киев не планирует военного наступления на Донбассе или в Крыму.

Реклама

Разговоры о встрече Путина и Зеленского