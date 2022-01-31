Нужны переговоры, а не войска: Зеленский готов ко встрече с Путиным

Зеленский готов встретиться с Путиным / Фото: Reuters, Официальный сайт президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с президентом Владимиром Путиным. Об этом заявил постпред Украины Сергей Кислица на открытом заседании Совбеза ООН.
По его словам, конфликт нужно решать на переговорах, а не взиманием войск и запугиванием.
"Мой президент неоднократно отмечал, что готов встретиться с российским коллегой. Если у России есть какие-то вопросы к Украине, то лучше сесть и поговорить, а не стягивать войска и запугивать Украину", — сказал Кислица.
Он отметил, что Украина выступает за открытые каналы для диалога с Россией. Постпред Украины добавил, что Киев не планирует военного наступления на Донбассе или в Крыму.
Разговоры о встрече Путина и Зеленского
- В ходе ежегодного послания к Верховной Раде 1 декабря 2021 года Зеленский заявил, что не боится прямых переговоров с российским лидером Владимиром Путиным и готов обсуждать с ним окончание войны.
- Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ответил на это, что прямые переговоры по урегулированию войны на Донбассе с Владимиром Путиным не нужны.
- На пресс-конференции по итогам встречи в Брюсселе с канцлером Германии Владимир Зеленский заявил, что хотел бы использовать ситуацию вокруг "Северного потока – 2", чтобы встретиться с Владимиром Путиным.
- Также Зеленский озвучил ожидания от встречи с Путиным и ответил на вопрос, что прямо сейчас думает о хозяине Кремля.
- Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что в России готовы обсудить с президентом Украины двусторонние отношения.
- Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключал встречи Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским в Пекине во время Олимпиады.
- 31 января пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров отметил, что у Зеленского нет планов в ближайшем будущем посетить Китай, таким образом, опроверг возможность встречи.