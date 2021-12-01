Жодного НАТО для України? Путін поставив Заходу умову

Путін розмріявся про якісь гарантії від НАТО/Фото Reuters/Колаж "Сьогодні"
У Кремлі висловлюють занепокоєння активізацією з боку Організації Північноатлантичного договору співробітництва з країнами, що межують із Росією. Дійшло до того, що президент РФ Володимир Путін, приймаючи вірчі грамоти у дипломатів, зажадав від НАТО юридичного документу, який запевняє, що Альянс не розширюватиметься на схід.
Про це повідомляє агенція Інтерфакс.
"Дайте документ!"
"Перед нашою дипломатією зараз стоїть першочергове завдання – домагатися надання сильних, надійних і довгострокових гарантій безпеки. У діалозі зі Сполученими Штатами та їхніми союзниками наполягатимемо на виробленні конкретних домовленостей, що виключать будь-яке подальше просування НАТО на Схід і розміщення загрозливих нам систем зброї в безпосередній близькості від території Росії", – сказав президент Росії Володимир Путін і запропонував західним партнерам "почати з цього приводу предметні переговори".
"Особливо зазначу, нам потрібні саме правові, юридичні гарантії безпеки", – сказав Путін, нагадавши, що відповідні усні зобов'язання західні партнери виконати відмовилися.
Відповідь НАТО
- Буквально через годину після цієї вимоги була заява генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга за підсумками дводенної зустрічі міністрів країн Альянсу у Ризі (Латвія).
- Столтенберг, зокрема, сказав, що НАТО активно сприятиме створенню військових можливостей України та Грузії, щоб вони могли захищати себе у разі агресії з боку сусідів.
- Раніше Столтенберг заявив, що НАТО уважно стежитиме за майбутніми військовими навчаннями Білорусі та Росії біля українського кордону.
- При цьому Північноатлантичний Альянс вимагає, щоб вони були достатньо відкритими, відповідно до існуючих домовленостей.
- Латвія звернулася до США з проханням про постійну військову присутність на своїй території для стримування Російської Федерації. Країна хоче зміцнити оборону за допомогою ракет Patriot.