Никакого НАТО для Украины? Путин поставил Западу условие

Путин размечтался о каких-то гарантиях от НАТО/Фото Reuters/Коллаж "Сегодня"

В Кремле выражают обеспокоенность активизацией со стороны Организации Североатлантического договора сотрудничества со странами, граничащими с Россией. Дошло до того, что президент РФ Владимир Путин, принимая верительные грамоты у дипломатов, потребовал от НАТО юридического документа, заверяющего, что Альянс не будет расширяться на восток.

Об этом сообщает агентство Интерфакс.

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"Дайте документ!"

"Перед нашей дипломатией сейчас стоит первоочередная задача – добиваться предоставления сильных, надежных и долгосрочных гарантий безопасности. В диалоге с Соединенными Штатами и их союзниками будем настаивать на выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих нам систем оружия в непосредственной близости от территории России", – сказал президент России Владимир Путин и предложил западным партнерам "начать на этот счет предметные переговоры".

"Особо отмечу, нам нужны именно правовые, юридические гарантии безопасности", – сказал Путин, напомнив, что соответствующие устные обязательства западные партнеры выполнить отказались.

Ответ НАТО