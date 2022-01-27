Боротьба за "скіфське золото": окупанти з Криму поскаржилися до суду – що далі

Окупанти намагаються оскаржити рішення суду щодо "скіфського золота". Фото: колаж "Сьогодні"

Верховний суд Нідерландів отримав від музеїв тимчасово окупованого Криму звернення про відміну рішення Амстердамського апеляційного суду щодо передачі Києву "скіфського золота".

Про це повідомив офіційний представник Верховного суду Нідерландів Вінсент Хюнтінк, передає Agenzianova.

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"Скарга подана. Наступний крок – ініціювати попередній адміністративний процес", – сказав він.

Наголошується, що дата слухання в апеляції ще не призначена.

Що відомо